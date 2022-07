Seceta afectează grav agricultura, iar din această cauză românii vor fi nevoiți să scoată din buzunar mai mulți bani pentru cumpărături. Recolta de floarea-soarelui ar avea de suferit cel mai mult. Din acest motiv, un litru de ulei ar putea ajunge să coste cu până la 5 lei mai mult. Totodată, și alte alimente vor suferi majorări, spre exempu laptele, carnea, dar și legumele.

Ministrul agriculturii, Petre Daea, spune că zona Vrancea este cea mai afectată de secetă. Acesta va merge astăzi și în județul Neamț să vadă culturile care s-au uscat din cauza temperaturilor.

În unele zone ploaia nu ar fi o rezolvare a problemei, deoarece culturile nu mai pot fi salvate. Ministru susține că de vină este lipsa de investiții în sistemele de irigații.

"În ultimii ani cea mai afectată zonă din cele văzute de mine, este Vrancea. Am fost la Brăila, am fost la Galați, la sistemele de irigații. Din nefericire, am regăsit stadiul din 2019 privind executarea sistemului reabilitării sistemului de irigații. Această situație a determinat pe mulți fermieri să nu poată să folosească sursa de apă care există în mod natural, neavând posibilitatea prin sistem ea să fie pompată și să ajungă la rădăcina plante. În unele zone, indiferent ce cantitate de apă vine, cultura este pierdută", a declarat Petre Daea.