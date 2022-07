Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat că în următorii ani, România va ajunge să fie independentă din punct de vedere energetic. Oficialul spune că autoritățile vor merge înainte, vor investi strategic, iar România va avea independenţă şi securitate energetică.

Acesta a reamintit decizia autorităţilor de a investi într-o centrală nouă care va produce energie electrică folosind gazul românesc.

"Aş dori ca trompetele ruseşti să răspundă la câteva întrebări legitime: cu ce cărbune ar putea funcţiona o termocentrală pe huilă, în condiţiile în care întreaga producţie de huilă a României asigură funcţionarea centralei de la Paroşeni (de 4 ori mai mică) doar pentru 2 - 3 zile pe săptămână? Trompetele ruseşti ar răspunde: Rusia!!! Rusia!!! Rusia!!! Să nu uităm că termocentrala de la Mintia nu are autorizaţie de mediu şi suntem în proces la CJUE pentru faptul că am ţinut-o deschisă până în 2021! De aceea am decis să investim într-o nouă centrală care va produce energie electrică folosind gaz românesc”, a mai spus ministrul Popescu.