Cazierul juridic este un act necesar pentru diverse proceduri, în special la locul de muncă, școala auto și altele, care atestă că persoana nu are antecedente penale. Procedura de obținere a cazierului juridic este una destul de anevoioasă din simplul fapt că persoana trebuie să se deplaseze la cea mai apropiată secție de poliție. Cu ceva ani în urmă, cazierul juridic era eliberat doar de secțiile de poliție care aparțineau de localitatea de reședință a persoanei.

"O evidenţă a serviciilor publice pe care le avem. Cel mai căutat este cazierul judiciar. Ni se cere de foarte multe ori. Undeva la 4 milioane de caziere judiciare sunt eliberate în fiecare an în România", a precizat Sebastian Burduja.

Pentru a obține acest cazier juridic, persoana trebuie să meargă personal la secția de poliție și să prezinte un act de identitate și să anunțe la ce îi servește acel cazier juridic. Ministrul Digitalizării spune că această procedură se poate efctua și de acasă, fără prea multe bătăi de cap.

"Ştiţi procedura: trebuie să mergi în persoană, la o secţie de poliţie. Acolo un funcţionar introduce în sistem CNP-ul şi eliberează documentul. Am putea să facem asta de acasă”, a spus Burduja.

Ministrul spune că a discutat despre această propunere și cu Ministerul Justiţiei. Oficialul s-a gândit la un program pe etape. Mai întâi, programul ar fi disponibil pentru persoanele care folosesc ghişeul.ro, acestea având acces pentru a putea completa cererea de eliberare a cazierului juridic în mod online și obținerea lui la fel, în format electronic.

Ministrul a menționat și când ar putea avea loc aceste schimbări spre bine.

„De când? Nu ne putem asuma finalul acestui an, dar în maximum un an vom fi acolo! Şi într-un an şi jumătate cel mult vom avea identitate digitală pentru toţi românii", a dezvăluit acesta.