Specialiștii au anunțat că avem parte de cel mai secetos an din ultimii 60. Recoltele sunt distruse, iar pământul este ars de soare. Fenomenul va aduce o explozie a prețurilor, care sunt deja prea mari pentru buzunarele multora.

S-a scumpit mâncarea din cauza secetei

Este cel mai secetos an din 1969 încoace, afirmă experții. Este o perioadă îndelungată de luni secetoase, fiind primul an în care lunile de iarnă au avut aproape toate suprafețele sub secetă, a explicat agrometeorologul Daniel Alexandru.

Apa acumulată în sol anul trecut a scăzut cu 30 de litri față de media lunară din ultimii 20 de ani. „Perioada în care a fost valul de căldură care a persistat aproape nouă zile în zona țării noastre. Totuși, au fost și manifestări de instabilitate, dar nu suficient cât să reducă deficitul de apă din sol”, a spus Oana Păduraru, meteorolog, pentru Kanal D.

Seceta a stricat tot ce a putut până acum și continuă să facă ravagii. Recolta mai puțină înseamnă produse mai scumpe. „Avem deja culturile de toamnă, cerealele păioase afectate mai mult de 50%. Porumbul aproape că s-a uscat complet, la floarea-soarelui recolta va fi sub așteptările fermierilor”, a declarat Ionel Arion, președinte PRO AGRO, pentru sursa menționată.

Așadar, ar trebui să ne așteptăm la costuri mai mari la făină, paste, porumb și carne de porc sau produse din lapte. Specialiștii estimează majorări de 10% la toate alimentele. Costuri mai mari vor fi și la mâncarea de peste hotare.

Creșteri de preț în ultimul an

În ultimul an, cartofii și ulteiul s-au scumpit cu aproape 50%, mălaiul, făina și pâinea chiar și cu 30%, iar restul alimentelor de bază costă cu aproape 15%. Majorările de preț vor continua, iar apogeul va fi atins la toamnă, spun fermierii.

Prețuri mai mari au înregistrat și băuturile. De pildă, în cazul magazinelor Kaufland din București, apa plată la 2 litri (bax 6 sticle), marca Borsec, a crescut cu aproape 2 lei, ceea ce înseamnă o creștere de peste 10%. Un alt exemplu este Coca-Cola la 2 litri, preț care s-a majorat cu 18% în rețeaua Auchan, în perioada septembrie 2021 - martie 2022. În aceste cazuri, producătorii de băuturi au transmis că se văd în tarife creșterile de prețuri la energie electrică și carburanți.

Șase dintre cele mai căutate produse alimentare în luna martie pe platforma Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței sunt din categoria ulei de floarea-soarelui. Datele arată interesul mare al consumatorilor pentru acest produs în ultima perioadă. Primele patru alimente care apar în topul căutărilor sunt Coca-Cola, zahăr Coronița, banane și făină Băneasa. Acestea sunt urmate de șase mărci de ulei de floarea-soarelui, anume Untdelemn de la Bunica, Argus, Floriol, Unisol, Spornic și Ardealul, potrivit ZF.

Monitorul Prețurilor este un proiect realizat de Consiliul Concurenței în parteneriat cu Guvernul prin Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC), fiind consultată Asociația Națioanlă a Comercianților Mici și Mijlocii, dar și cu ONG-urile care se ocupă de protecția consumatorilor. Mai clar, Monitoriul Prețurilor Produselor Alimentare este o platformă care afișează prețul produselor din aproape 1.700 de magazine. Prin intermediul acesteia, oamenii pot verifica prețul alimentelor, dar și pe cele ale combustibililor.

