Silvia Albişoru, în vârtsă de 66 de ani, locuia în Craiova, împreună cu fostul soţ. Acceptase acest compomis deoarece nu stătea prea mult în țară, ea lucrând în Italia, unde avea grijă de bătrâni.

Anul trecut, în luna aprilie, fiul femeii a primit un mesaj de la mama sa în care îi spunea că pleacă din nou în Italia pentru că i se oferise un nou loc de muncă. Băiatul a continuat să vorbească cu ea prin mesaje, iar femeia îl asigura mereu că este bine și că munceste la o familie cumsecade de italieni, informează adevarul.ro.

În urmă cu două luni, telefonul femeii s-a închis, iar de atunci fiul ei nu a mai știut nimic de ea. A alertat prietenii din Italia, l-a întrebat și pe fostul ei soț dacă știe ceva de dispariția ei, însă nu a reușit să afle nicio informație. Convins fiind că ceva rău s-a întâmplat, băiatul a anunțat poliția.

Imediat, au început cercetările în acest caz, iar polițiștii au aflat că femeia nu a plecat din țară. Fostul ei soț, aflat pe lista suspecților, a început să se contrazică în declarații, după ce inițial spusese că habar nu are unde este femeia.

Ulterior, bărbatul a recunoscut că a ucis-o ”din greșeală” cu un ciocan, in urma unei dispute. El ar fi dorit să se împace cu ea și i-a cerut să nu mai plece în Italia, însă ea a refuzat.

După ce a ucis-o, i-a înfășurat trupul într-un covor, a luat un taxi și s-a dus la casa părintească să o îngroape.

„Am tăiat un porc! Du-mă şi pe mine la Şimnic", i-a spus taximetristului. La casa din Șimnic, el a săpat o groapă în curte și a îngropat-o pe femeie. Culmea, în aceeași curte mai locuiau un unchi și o mătușă de-ai ucigașului, însă aceștia erau internați în spital, cu COVID, la momentul faptei.

Oamenii nu au știut că, timp de an un, au stat cu un cadavru îngropat lângă casă.

„Eu şi soţia eram în spital. Noi nu vorbim cu nepotul ăsta al meu. Am auzit că a venit la ţară, ca a săpat pe acolo pe la el prin grădină cu n excavator şi după în locul ăla a pus ceapă. Habar nu am avut că am stat atâta timp cu un cadavru în curte. Când au venit poliţiştii, nu mi-a venit să cred. La vreo 2 metri adâncime era trupul femeii. Au excavat şi şi l-au scos", a povestit Cristian Călugăru, unchiul bărbatului.