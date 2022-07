Modificarea Codului fiscal aduce noi reguli pe piața imobiliară. De la 1 ianuarie 2022, aleșii au decis aplicarea unui TVA de 5% pentru locuințele care costă până în 700.000 de lei. Acum, autoritățile vor să schimbe din nou regulile și să micșoreze acest plafon până la 450.000 de lei. Astfel, din 2023, este posibil ca pentru casele care valorează mai mult de 450.000 de lei să plătim un TVA de 19%.

„În acest moment, el ar plăti, la 100.000 de euro, 5.000 de euro TVA. În eventualitatea în care se schimbă înapoi acest plafon, la 450.000 de lei, acest client va trebui să plătească 119.000 de euro, adică 14.000 de euro suplimentar. În condiţiile în care, în mai toate precontractele, preţul este prevăzut ca fiind preţul net plus TVA, TVA-ul în vigoare la data semnării contractului final”, a explicat Daniel Tudor, antreprenor în imobiliare, pentru Observator.

Scutirea de impozit acordată persoanelor fizice la vânzarea de proprietăți imobiliare ar urma să fie, de asemenea, eliminată. Așa se va reveni la sistemul folosit până în 2017.

„Dacă am dobândit proprietatea mai devreme de un an şi o revând, atunci voi plăti un impozit de 3%, pentru că este clar că este un scop speculativ. Sau, dacă am o proprietate deţinută pe mai mult de doi ani, impozitul va fi 1%”, a declarat Adrian Bența, analist fiscal, pentru sursa citată.