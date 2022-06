Prețul apartamentelor au crescut în București, cât și în celelalte mari orașe din România, până când au depășit puterea de cumpărare a multor români dornici de a se muta într-o locuință nouă. Dacă la finalul pandemiei lucrurile păreau că s-au poziționat pe o direcție, Rusia a invadat Ucraina, iar inflația de aproape 15% la care s-a ajuns au pus din nou piedică în calea tranzacțiilor. Astfel, viitorul imobiliarelor este acum incert.

În Capitală, în cele mai accesibile zone, prețul pe metrul pătrat construit a ajuns la 1.100 de euro. În zonele scumpe, costul sare de 4.000 de euro pe metrul pătrat. Anul trecut, apartamentele noi erau mai ieftine cu 10 sau chiar 14%. Câteva analize de piață arată că, în luna mai, prețurile din București au înregistrat o scădere de 5,2%.

În zona Ghencea se vând printre cele mai ieftine locuințe din capitala României. Acolo, cât și în Pantelimon, prețurile pe metrul pătrat ajung la 1.200 de euro. În Drumul Taberei sau în Berceni, acestea urcă până la 1.400 de euro.

În zonele exclusiviste, anume Dorobanți, Tineretului, Ștefan cel Mare, Aviației și Floreasca, apartamentele se vând la prețuri cuprinse între 2.300 și 5.000 de euro pe metrul pătrat.

„În calitate de dezvoltator, dacă nu reuşeşti să vinzi cu cât ai construit plus un profit nu are sens să vinzi şi atunci nu au de ce să scadă cu adevărat. Dar are sens să fie o stagnare, pentru că numărul clienţilor este din ce în ce mai mic”, a precizat Alexandru Adam, broker imobiliar.