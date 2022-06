Salina Turda vrea să intre în patrimoniul mondial UNESCO

Primarul din Turda a declarat că Salina Turda este un obiectiv turistic cu care se mândrește și tinde să îl promoveze atât în țară, cât și peste hotarele acesteia.

”Suntem mândri cu Salina noastră, drept pentru care promovăm acest obiectiv turistic inedit atât pe plan local, cât și național și internațional.”, a afirmat primarul Turdei.

Edilul a mai spus că în prezent Salin Turda se află în plin proces de dezvoltare și modernizare a locației. Serviciile turistice de la Salină trec printr-un proces de automatizare și modernizare, totul pentru a face vizita turiștilor una plăcută și ușoară.

„La acest moment Salina Turda este în plin proces de modernizare și automatizare. Astfel, schimbăm paradigmele de la Salină prin tehnologizarea serviciilor turistice și modernizarea spațiilor din proximitatea ei”, a transmis primarul.

Cristian Matei a mai menționat că Salina Turda se află pe locul 3 în topul mondial al publicațiilor de specialitate, fiind un obiectiv turistic destul de vizitat. Autoritățile încearcă să mențină această poziție de frunte și chiar să urce mai sus. Edilul a anunțat că Salina Turda urmează să fie prezentată în 110 aeroporturi din întreaga lume.

”Salina Turda este în top 3 mondial în publicații de specialitate, consacrate în turism, iar noi facem tot posibilul pentru a acorda atenția cuvenită acestui obiectiv pentru a fi mereu în topul celor mai frumoase și moderne destinații din lume”, a mai spus primarul.

Salina Turda, refugiu in fata caniculei pentru zeci de mii de turisti

Salina Turda, din judetul Cluj, este pentru zecile de mii de vizitatori din fiecare luna si un loc de refugiu in fata caniculei, in conditiile in care ofera o temperatura medie de 10 - 12 grade, la care oamenii pot juca mini-golf, bowling, tenis de masa sau pot urca in roata panoramica.

Citeste si: Descopera-ti tara! Paradisul subteran: Salina Turda

Directorul Salinei Turda, Simona Baciu, declara ca turistii care ajung in salina stau aici in jur de trei - patru ore, avand la dispozitie o serie de modalitati de petrecere a timpului liber.

"Salina Turda este si un loc de refugiu in perioade de canicula, intrucat ofera turistilor care aleg sa stea in salina o temperatura medie de 10 - 12 grade. Pe langa vizitarea celor trei mine ale Salinei Turda - Rudolf, Terezia si Ghizela - turistii pot juca mini-golf, bowling, tenis de masa, pot urca in roata panoramica sau se pot da cu barcile pe lacul din interior”, a spus Baciu.

Despre autor: