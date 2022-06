Hunedoara: Autoritățile sunt acuzate că știau ce se întâmplă cu cei 23 minori de negăsit din secta „Copiii Soarelui”

Primele percheziții în comunitatea condusă de Farcaș Ardelean, cunoscut ca Adi de la Brad, au fost în urmă cu șapte zile. Surse Observator susțin că asistenții sociali au ratat șansa de a prelua copiii crescuți în sălbăticie și abia trei zile mai târziu, când presa a mediatizat cazul, au încercat să aplice legea.

Localnicii spun că au numărat 15 mașini de poliție în momentul în care au venit după Farcaș Ardelean. În plus, anchetatorii au cerut ajutorul oamenilor pentru a le pune la dispoziție tractoare ca să ajungă la acel centru de meditație, dat fiind că drumul este inaccesibil inclusiv pentru vehiculele de teren.

Avocatul liderului spiritual a declarat că reprezentanții de la Protecția Copilului au monitorizat minorii din comunitate timp de 14 ani, dar nu li s-ar fi părut nimic suspect. Apărătorul a completat că și alți oficiali ar fi știut ce se întâmplă în comunitate.

„Din 2008 si pana în prezent au fost de nenumărate ori reprezentanţii Dgaspc si au avut liste cu toţi copiii care sunt în zonă şi au considerat că nu sunt probleme”, a spus Adi de la Brad.

„Copiii dormeau în aceleași dormitoare cu părinții, în paturi supraetajate, fără saltele. De lemn paturile. Prânzul era luat la comun în asa zisa sală de mese, stăteau pe saltele și mâncau pe genunchi”, a transmis Geanina Ianc, Direcția pentru Asistența Socială și Protecția Copilului (DGASPC). Citeste si: Oana Roman, declarații total neașteptate despre cele mai mari...

„Dacă se întampla ceva din 2008 până acum, autoritățile chiar nu ştiau nimic, adică primarul se duce la petrecere acolo şi întreţine relaţii sexuale cu cine îşi doreşte şi nimeni nu ştie nimic. Bineînțeles că s-a întâmplat asta”, a completat Aurel Moldovan.

„Sigur nu e vorba de primarul de la Brad”

Întrebat despre ce primar este vorba, acesta a afirmat: „Din Brad, care? Să nu mă facă să vorbesc lucruri”. Chestionat cu privire la această situație, Florin Cazacu, edil Brad, a fost de părere că: „Nici vorbă. O singură dată, acum foarte mulți ani, peste 15 ani, a fost organizat un eveniment porți deschise, Ziua Scorpionului, și am fost să văd. Deci sigur nu e vorba de primarul de la Brad, sigur sută la sută”.

Citeste si: Surprinde-ți copilul cu bunătăți de 1 Iunie. 4 rețete dulci, fără...

„Pe drum am întâlnit o masină în care erau două persoane de sex masculin în față, iar în spate am zărit două mame cu mai mulți copii. Am considerat că sunt din cadrul asociației. Drumul fiind îngust am încetinit. Ne-am dat jos, am încercat să oprim cealaltă mașină, nu s-a putut”, a mai spus Geanina Ianc.

Aproape 60 de persoane din secta „Copiii Soarelui” erau înregistrate la primăria din comuna Ribița: bărbați, femei și copii. Astăzi, Protecția Copilului a cerut ordonanță președințială și mandate, pentru a lua mamele și copiii care locuiau la Dumbrava de Sus, sub protecția statului.

Fostul miner Ardelean Farcaș a fondat un centru de meditație la Dumbrava de Sus în 1997, convingându-și adepții că va pune bazele „unei noi specii umane”. Din câte știu anchetatorii până acum, acest guru are 7 copii cu 5 femei.

Citeste si: Impozit redus, în funcție de salariu sau numărul de copii

Despre autor: