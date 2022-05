Criza alimentară ar putea lovi și România, tot mai dependentă de importuri. Preferăm să aducem aproape 70% dintre alimente de peste hotare, lucru care ne-ar putea afunda, căci am putea să ajungem să plătim mai mult pentru ele din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina, care crește costurile importurilor. Deși am putea să ne asigurăm alimentele de bază, țara noastră își poate acoperi necesarul doar pentru patru produse.