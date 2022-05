Mâncarea livrată devine un lux, căci alimentele comandate costă cu mult mai mult în aplicații decât dacă am cumpăra direct din restaurant. Și cârciumile au observat o scădere a numărului de clienți care comandă online, semn că romanii au început fie să vina cu pachetul făcut acasă la muncă, fie să comande rar, numai atunci când sunt promoții.

Mâncarea livrată devine un lux. Restaurantele au observat o creștere a numărului clienților care vin în locație

La ora prânzului, în zonele de food court, e agitație mare. E plin de angajați care au dat fuga în pauză să își cumpere ceva de mâncare. Aglomerația este atât de mare fiindcă e mult mai ieftină metoda deplasării.

Cert este că între prețurile restaurantelor și cele ale aplicațiilor de livrare sunt diferențe considerabile. În medie, costurile sunt mai mari în aplicație cu 30%. O porție de paste, de pildă, comandată fizic la restaurant, ajunge la 25 de lei. Comandată în spațiul virtual, același fel de mâncare e cu 9 lei mai mult, iar în total, cu tot cu livrare, duce la 39 de lei.

Pentru o porție de supă, un fel principal și o salată dintr-o tavernă din București trebuie să plătim 28 de lei. În aplicație, preparatele costă 38 de lei, la care se adaugă și livrarea, de 12 lei.

Motivul pentru care prețurile sunt mai mari pe platformele de livrare

Costurile sunt mai mari pe platformele de livrare deoarece aplicațiile percep comisioane între 35 și 45%. Pentru a face față cheltuielilor, localurile introduc această taxă în prețul mâncării, unde se adaugă și costul ambalajelor.

Restaurantele au raportat o creștere a numărului clienților care vin în locație. „Comenzile online au suferit o mică scădere. Cel puțin 15-20% au scăzut comenzile”, a declarat Rasid Revan, reprezentantul unui restaurant, la Știrile Kanal D.

E rentabil să mănânci în oraș?

Pentru noi, românii, mâncarea ocupă un loc de cinste pe lista priorităților. Studiile recente arată că ajungem să cheltuim mai bine de un sfert din veniturile lunare pe alimente și băuturi fără alcool. Dacă am alege să mâncăm în fiecare zi meniul zilei, în oraș, ceea ce ne-ar face să scoatem din buzunar aproximativ 30 de lei, în loc să gătim acasă, am ajunge să dăm lunar din salariu 900 de lei.

Paradoxal este că, în ultimii zece ani, potrivit Eurostat, românii au început să cheltuie mai puțin pe mâncare. De la 27,3% în 2009 la 26% în 2019. Scăderea este cauzată de traiul care a devenit mai scump, iar banii nu trebuie să ajungă doar pentru mâncare, ci și pentru rate și utilități. Cât despre salarii, România are cea mai mică leafă din Uniunea Europeană, salariul mediu fiind de aproape 720 de euro. Numai vecinii bulgari câștigă mai puțin decât noi.

