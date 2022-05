Tribunalul Mureș a pronunțat, în 12 mai 2022, o primă sentință în dosarul de corupție în care este implicat Mircea Rusu. Acesta a fost, timp de trei mandate, primarul comunei Band din județul Mureș.

Cunoscut pentru melodiile „Omul bun și pomul copt” și „Iarba verde de acasă”, Mircea Rusu a fost trimis în judecată de DNA în anul 2017, fiind acuzat că a primit mită peste 400.000 de lei (dintr-o promisiune de 800.000 de lei) pentru un contract de lucrări edilitare în valoare de peste opt milioane de lei. Fapta a avut loc în anul 2008.

„În perioada iulie - 12 august 2008, inculpatul Rus Mircea (n.r. noul nume al cântărețului), în calitate de primar şi ordonator de credite al comunei Band, judeţul Mureş, la diferite intervale de timp, a acceptat de la inculpatul Trofin Iulian, director al unei societăţi comerciale, promisiunea remiterii cu titlu de mită a sumei de 800.000 lei, în scopul atribuirii şi derulării în bune condiţii a unui contract de execuţie lucrări în valoare de 8.379.088,51 lei către o altă societate comercială de la care inculpatul Trofin Iulian urma să subcontracteze lucrările respective”, se arată în dosar.

Mircea Rusu, 400.000 lei mită pentru acordarea unui contract

”La data 23 septembrie 2008, contractul de execuţie lucrări a fost atribuit societăţii agreate, iar ulterior, până la data de 14 august 2009, inculpatul Rus Mircea a primit de la inculpatul Trofin Iulian, cu titlu de mită, în mai multe tranşe, suma totală de 400.000 lei. Pentru a ascunde şi pentru a disimula adevărata provenienţă a sumei menţionate anterior, inculpatul Rus Mircea a încheiat cu inculpatul Trofin Iulian un înscris sub semnătură privată intitulat contract de împrumut”, se arată în rechizitoriul DNA.

Mircea Rusu a mai fost acuzat că a solicitat şi primit cu titlu de mită de la un administrator al unei societăţi comerciale, suma de 35.000 lei în scopul derulării în bune condiţii a aceluiaşi contract de lucrări, scrie antena3.ro.

A mai fost condamnat și în alt dosar

Mircea Rusu mai are la activ o pedeapsă de un an și patru luni de închisoare cu suspendare. El va fi sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 6 ani și 6 luni.

Sentinţa nu este încă definitivă.

