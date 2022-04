Incidentul a avut loc, luni, la Liceul Tehnologic de la Flămânzi, în timpul orei de educație tehnologică. Profesoara, care este și directoarea liceului, a ieșit pentru scurt timp din clasă, iar în acest timp s-a întâmplat incidentul.

Elevul, un copil de 17 ani cu nevoi speciale, ar fi spus că, de fapt, colegii lui i-ar fi dat foc în timp ce se jucau cu o brichetă. Colegii lui povestesc însă altceva. Ei susțin că elevul se juca cu spray-ul de șters tabla, pe care l-ar fi luat să curețe banca și, la un moment dat, când a aprins spray-ul a aprins și bricheta și flama l-a cuprins pe el, deși colegii de clasă au încercat să îl liniștească.

„Am fost un pic ieşită în curtea şcolii, pentru că aveam de rezolvat un proiect de finanţare, era o problemă urgentă. Cât am fost ieşită la seră au venit directoarea adjunctă și agentul de pază, era liniște. La un moment dat mi-a zis femeia de serviciu să vin repede. Când am intrat, o parte dintre băieți fugiseră, iar apoi am văzut că unul era ars. După ce am chemat salvarea, am întrebat pe colegi ce s-a întâmplat și mi-au spus că el a făcut-o. Nu știu pe cine să cred, camere de supraveghere nu avem. Până să vină salvarea el striga mi-au dat foc, mi-au dat foc. Problema este că acest copil este cu CES (n.r., copiii cu nevoi educaționale speciale), are retard mintal, are multe probleme. Nu poți să-ți dai seama dacă realitatea lui are vreo treabă cu realitatea mediului înconjurător”, a spus profesoara Mihaela Ştefănucă, directoarea liceului, pentru site-ul monitorulbt.ro.