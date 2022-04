Din primele informații, se pare că bărbatul ar fi intrat intenționat în gardul Ambasadei Rusiei. După un schimb de replici cu paznicul cladirii, șoferul a intrat cu viteză în gard, iar mașina a luat foc, scrie Hotnews.

''În această dimineaţă, în jurul orei 06,00, a fost sesizat un eveniment, în care a fost implicat un autoturism, care a părăsit şoseaua şi s-a lovit de gardul unei reprezentanţe diplomatice. Conducătorul auto este decedat şi a fost nevoie de intervenţia pompierilor pentru a stinge incendiul manifestat la autoturism'', informează Poliţia Capitalei.

Au fost aplicate restricţii rutiere pe Şoseaua Kiseleff, pentru efectuarea cercetării la faţa locului. Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri din Poliţia Capitalei în vederea stabilirii cauzelor şi condiţiilor în care s-a produs acest eveniment.

A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU— NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022