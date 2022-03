Un locatar din blocul cu pricina a găsit, întâmplător, în timp ce făcea curățenie în subsol, două sticle cu mercur. Bărbatul a dat alarma în jurul orei 19:00, după ce și-a dat seama despre ce substanță este vorba, inițial crezând că sunt pete de vopsea.

„Am văzut niște pete și, când am dat cu piciorul, am zis că e vopsea. Am văzut că se întinde”, a spus acesta.