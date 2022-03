Un scandal s-a iscat zilele acestea la Biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din municipiului Satu Mare, din cauza unei antene de semnal pentru sistemul de telefonie mobilă care a fost montată pe turla lăcașului de cult.

Câțiva membri ai Consiliului Parohial s-au opus pe motiv că acele antene ar putea provoca anumite afecțiuni de natură neurologică. Pe de altă parte, unii preoți nu ar fi fost de acord cu credincioșii care susțineau nerealizarea acestei acțiuni, insistând ca antena să se monteze, în special pentru faptul că aduce o sursă de venit în plus.

Mai mult, după o ședință a Consiliului Parohial, s-a lăsat cu plângeri și la Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului. Într-un final, s-a ajuns la un deznodământ: antena să se monteze, așa încât în bugetul parohiei să intre lunar câteva sute de euro. Trebuie precizat că astfel de antene au mai fost montate și pe alte biserici din Satu Mare, dar fără discuții în contradictoriu de asemenea magnitudine.

„Noi nu am înțeles de ce a fost o astfel de opoziție. Am chemat specialiști care ne-au spus clar că acest sistem nu va interfera cu aparatura nouă de sonorizare din biserică. Și nu afectează nici sănătatea credincioșilor. Noi am fi fost primii care ne-am fi opus dacă ar fi fost vreun pericol pentru sănătatea umană, căci noi stăm cel mai mult în interior”, au spus preoții pentru PresaSM.