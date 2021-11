A început Black Friday la Glovo

Glovo, unul dintre cei mai importanți jucători din lume pe zona de livrare din mai multe categorii, se alătură Black Friday și vine către utilizatorii săi cu o serie de oferte personalizate. evoMAG, English Home, Diverta, Yves Rocher și Xpert Beauty sunt doar câțiva dintre partenerii care vin cu reduceri între 15% și 50% pentru utilizatorii Glovo în perioada 12 - 28 noiembrie.

De această ediție a Black Friday, Glovo a încheiat oferte speciale pentru consumatori cu o serie de parteneri, iar prețurile reduse vor fi disponibile în București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara.

Partenerii Glovo promit reduceri semnificative, la diverse produse care se regăsesc în aplicație, astfel:



evoMAG - reduceri de 15% la peste 340 de produse listate în aplicația Glovo în perioada 12-28 noiembrie. Selecția de produse evoMAG din cadrul platformei include accesorii telefoane, soluții mobile, dispozitive de întreținere și monitorizare, componente PC și de gaming, accesorii de laptop, accesorii TV, periuțe de dinți electrice și aparate de tuns și ras, epilatoare, produse de styling (plăci de îndreptat părul, uscătoare de păr, perii rotative), aparate de gătit și alte ajutoare pentru bucătărie, produse de igienă și sănătate, precum și multe altele.



English Home - reduceri de 50% la peste 330 de produse listate în aplicație în perioada 26-28 noiembrie. Printre acestea se numără accesorii pentru dormitor, living, veselă sau cutii de depozitare pentru bucătărie, produse pentru baie, cosmetice, precum și produse pentru copii.



Diverta - reduceri de 20% la peste 170 de rechizite, precum și cărți de ficțiune, non-ficțiune sau pentru copii listate în aplicația Glovo în perioada 12-28 noiembrie.



Yves Rocher - reduceri de până la 40% la o gamă largă de produse listate în aplicație în perioada 12-15 noiembrie. Printre cele 50 de produse înscrise în campania de Black Friday se numără seturi cadou de îngrijire a corpului, produse pentru baie și duș, produse de îngrijire a tenului și parfumuri.



Xpert Beauty - reduceri de 15% la toate produsele care se regăsesc în aplicație în perioada 26-28 noiembrie, printre care menționăm accesorii pentru păr și machiaj, produse de îngrijire și styling, diverse produse cosmetice.



Alți parteneri Glovo cu reduceri demențiale

De asemenea, printre partenerii care vor avea produse la reducere în campania Glovo de Black Friday din acest an se regăsesc și Cărturești (cu reduceri de 30% la 18 cărți listate în platformă), Crama de Vinuri Vrâncene (reduceri de 30% la 10 produse listate în aplicație), Raftul cu Băuturi (cu discount-uri de 10% la cinci produse listate în aplicație), Vinexpert Cadouri (reduceri de 40% la 10 produse listate în aplicație) și Vinexpert Vinuri și Spirtoase (15% reducere la șapte produse din platformă).

“ Încercăm mereu să răspundem solicitărilor utilizatorilor noștri, astfel încât anul acesta am demarat o campanie de Black Friday și am pregătit oferte speciale pentru ei, cu ajutorul partenerilor care se regăsesc în aplicație. Am vrut să oferim o paletă diversă de reduceri și, de aceea, dincolo de parteneriatele din cele șapte orașe, în categoria Black Friday am inclus și alte magazine virtuale cu prețuri speciale.”, a declarat Victor Răcariu, Regional General Manager Glovo pentru Europa de Sud-Est .

Dincolo de ofertele speciale ale partenerilor săi, începând cu 12 noiembrie, în aplicația Glovo va exista o categorie dedicată Black Friday în care utilizatorii pot găsi și alte magazine virtuale, cu prețuri reduse la produse de mai multe tipuri, de la produse de curățenie, produse pentru îngrijirea bebelușilor, cosmetice și produse de igienă personală, brânzeturi și lactate, sucuri și altele. Toate magazinele aflate în categoria Black Friday vor beneficia de livrare gratuită pe durata weekend-urilor, în intervalul campaniei. În categoria Black Friday va fi disponibil și Glovo Express care va avea diferite produse la preț redus.

Despre Glovo

Glovo este o aplicație de livrare din mai multe categorii și una dintre cele mai importante platforme de livrare din lume. Fondată în Barcelona, în 2015, compania operează în Europa de Sud-Vest, Europa de Est și Africa Subsahariană. Cu ajutorul aplicației, utilizatorii pot cumpăra, colecta și trimite oricând orice produs în orașul lor.