A început decorarea de Crăciun a Bucureștiului

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat printr-o postare pe pagina sa de Facebook că decorarea orașului cu luminițe de Crăciun a început. Procesul va dura până la sfârșitul lunii noiembrie.

"Am început montarea decoraţiunilor de Crăciun în Bucureşti. Primele luminiţe au fost montate în Piaţa Constituţiei, urmând să le instalăm pe toate până la sfârşitul lui noiembrie", a anunţat primarul Capitalei, Nicuşor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Cât va cheltui Primăria în acest an pe decorațiuni

Potrivit primarului general, vor fi folosite decoraţiunile pe care Municipalitatea le are deja, potrivit Agerpres. Acesta a menționat că în acest an Primăria va economisi în acest an pe decorațiunile de sărbători.



"Ne vom limita la ornamente pentru zona centrală a oraşului. O operaţiune pentru care în trecut Primăria Generală plătea 9 milioane de lei se va face în acest an cu doar 1 milion de lei. Pregătim şi alte surprize de sărbători - tot cu cheltuieli reduse din partea PMB, dar cu implicarea mai puternică a agenţilor economici privaţi", a mai scris primarul Capitalei.

