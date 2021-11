Pe imaginile filmate de o cameră de supraveghere se observă cum tânărul de 23 de ani cară geamantanul, urmat îndeaproape de fratele Antoniei, copila ucisă. Suspectul a luat un taxi și a cerut să fie dus pe un câmp aflat la cinci minute distanță de casă. Bărbatul, arestat preventiv pentru 30 de zile, a mărturisit că era sub influența drogurilor în ziua în care a comis această faptă îngrozitoare.

„L-am luat pe băiat de mânuță, am luat trolerul, am ieșit din apartament, am apelat la taxi și am solicitat o mașină (...) L-am urcat pe băiat pe bancheta din spate, am urcat trolerul pe banchetă, am urcat și eu. Efectiv am plâns în taxi, dându-mi seama ce am făcut și ce urma să fac”, este mărturia suspectului.