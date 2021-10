Localnicii declară că și-ar dori ca această sumă să fie cheltuită pentru extinderea rețelei de canalizare, deoarece în localitate sunt aproape 30 de locuințe neracordate la canalizare. Practic, suma reprezintă 10% din bugetul localității.

Actualul șef al comunității spune că investiția a fost demarată pe când la conducere era altcineva și, dacă ar fi ținut de semnătura lui, niciodată nu ar fi aprobat o astfel de construcție.

Fostul primar, în schimb, declară că suma nu este una foarte mare fiindcă materialele sunt de calitate și cel mai mult a costat cantitatea de fier beton care a fost investită.

Daniel Pop, primar Sălsig: Eu sunt primar la primul mandat, de un an de zile de când am preluat primăria eu nu am făcut nicio plată. Asta-i prima plată pe care o s-o fac.

