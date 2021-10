Un bibliotecar și coordonator al unui ansamblu folcloric de copii din Tulcea e acuzat că a întreținut relații intime cu două fete de 13 și 15 ani și a distribuit imaginile.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Tulcea l-au reținut pe o perioadă de 24 de ore. DIICOT a transmis că totul s-a petrecut în perioada 2020-2021.

Pe 18 octombrie, procurorii și polițiștii au făcut 3 percheziții, una dintre ele la sediul unei instituții publice, în urma cărora au fost ridicate mai multe sisteme informatice care conțineau materiale pornografice înfățișând victimele. Marți, Tribunalul Tulcea a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Mama victimă: Nu știu, nu știu, dar e adevărat! Când am mers la poliție, mă întrebau: Ce sumă de bani dorești? O ținea cu banii (n.r. să retragă plângerea). Să-mi dea bani. Nu am luat nici 50 de bani, am refuzat orice.