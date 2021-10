Recorder, greșeli în ancheta Clanul Marelui Alb

După o investigație care a împânzit internetul, cu aproape trei milioane de vizualizări, Recorder a venit cu câteva rectificări. „„Pentru că jurnalismul onest pe care l-am promis din prima zi a proiectului Recorder este şi despre asta: despre recunoaşterea greşelilor care, mai devreme sau mai târziu, apar în viaţa oricărei redacţii. Pentru cei care nu caută jurnalişti eroi, vom fi aici în continuare, încercând să ne facem meseria cu onestitate”, au subliniat jurnaliștii.

„După corectarea acestor greşeli, am recitit articolul şi considerăm că el rămâne relevant şi valoros pentru oricine este dispus să admită că administrarea banilor publici trebuie justificată chiar şi atunci când e vorba de Biserică”, completează ei.

De ce sunt necesare corecturile? „Ne simţim obligaţi să venim cu câteva precizări importante, mai ales că, pe lângă atacurile care pot fi demontate cu uşurinţă, au existat şi reacţii care ne-au pus în faţa unor greşeli de documentare în cazul materialului despre construirea Catedralei.”

Principalele clarificări:

-Theda Mar precizează că preţul cheilor de boltă, adică pietrele de deasupra ferestrelor, este de 210 euro pe bucată şi nu 530 de euro, cum apare în articolul nostru. Diferenţa vine din faptul că preţul de 530 de euro include manopera şi procedurile de montaj, fapt care nu a reieşit suficient de clar din articol. Este o eroare pe care, de asemenea, am corectat-o printr-o erată.

- Valcon Roofs afirmă că s-au folosit 19.912 mp de tablă, în timp ce în materialul Recorder a apărut o cantitate de 30.000 mp.

- În cazul acoperişului am extras, din documente, două cifre care vizau cantitatea de tablă folosită: una de 19.900mp şi una de 10.000mp. Aşa am ajuns la un total de 30.000mp. Valcon Roofs susţine că cei 10.000mp sunt de fapt manoperă, iar cantitatea reală de tablă folosită pentru acoperişul Catedralei este 19.912mp. Întrucât nu avem documente cu care să-i contrazicem, ne-o asumăm ca pe o eroare de documentare pe care am corectat-o în articol printr-o erată.

Efecte

Recorder a descoperit o rețea secretă în care oameni de afaceri, politicieni și prelați de la vârful Bisericii lucrează pentru construcția și reabilitarea de biserici din bani publici. Rețeaua operează cu binecuvântarea celui mai puternic om din Biserica Ortodoxă Română, Patriarhul Daniel, pe care oamenii lui îl numesc „Marele Alb”.

DNA s-a autosesizat la scurt timp după anchetă. Doi dintre oamenii care apar în investigație și-au prezentat demisiile. Lazăr Neacșu a demisionat din PSD, din Consiliul General al Municipiului București și din Adunarea Națională Bisericească, iar preotul Aurel Mihai a demisionat din funcția de vicar al Arhiepiscopiei București.