În urma votului moțiunii de cenzură, Guvernul Cîțu a fost demis din funcție. P arlamentari PSD, USR și AUR au votat pentru moțiunea de cenzură. Președintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a postat pe pagina sa oficială de Facebook un mesaj după demiterea Guvernului Cîțu.

Dacian Cioloș, mesaj după demiterea Guvernului Cîțu

Imediat după ce s-a anunțat demiterea Guvernului Cîțu, liderul USR PLUS a venit cu un mesaj pe pagina sa de Facebook. Acesta susține că întreaga țară și-a dorit acest rezultat, iar acum este important să se pună capăt crizei politice începute de Cîțu.

„Drum bun, domnule Cîțu! E important ca din acest moment criza politică provocată de premier Cîțu să se încheie cât mai repede. Oamenii se luptă azi cu scumpiri, pandemie, un sistem sanitar ajuns la limită, nesiguranța cu privire la rămânerea școlilor deschise. Regretabil, această criză a fost provocată și escaladată de domnul Cîțu, care, pentru a câștiga puterea în partid, a sacrificat o coaliție funcțională”, a scris Dacian Cioloș.

Cîțu s-ar fi opus tuturor reformelor URS PLUS

Președintele URS PLUS a mai menționat că s-a ajuns la inițierea moțiunii de cenzură tocmai din motivul că Florin Cîțu s-ar fi opus reformelor propuse de URS PLUS

„Exact de asta am ajuns în situația de a iniția o moțiune împotriva sa: pentru că s-a opus la reformele pe care le-am promis și a rupt astfel protocolul de coaliție și programul de guvernare agreat. L-am auzit pe domnul Cîțu spunând că am trădat Coaliția. Noi nu am trădat Coaliția, pentru că nu avem datorii față de coaliție, ci față de programul la care ne-am angajat în fața celor care ne-au votat.”, a mai adăugat politicianul.

Se așteaptă o reacție echilibrată din partea PNL

Cioloș a mai subliniat că așteaptă o reacție din partea PNL pentru a vedea în ce direcție o va lua fiecare. Momentan, liderul URS PLUS a menționat că nu are o propunere realistă de coaliție guvernamentală, însă sunt gata de discuții care vor rezulta o soluție ce va mulțumi pe toată lumea.

„Până una alta, așteptăm o reacție echilibrată de la PNL, vrem să înțelegem ce își doresc în continuare și vom vedea în funcție de negocierile de la Cotroceni în ce direcție o vom lua. Suntem pregătiți să reluăm discuțiile în condiții civilizate și rezonabile, care exclud orice balet politic de genul celui practicat de Florin Cîţu în ultimele luni.”

Guvernul Cîțu a fost demis

Guvernul Cîțu a căzut! Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD a fost adoptată, marţi, de Parlament. S-au înregistrat 281 voturi „pentru". Parlamentarii PNL, UDMR şi ai minorităţilor naţionale nu au votat. Pentru a trece moţiunea era nevoie de 234 voturi favorabile.