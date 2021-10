Alba Iulia s-a înfrățit cu un oraș din Muntenegru

"Am avut, ieri, onoarea de a semna, în calitate de primar la Municipiul Alba Iulia, acordul de înfrățire cu municipiul Cetinje, alături de domnul primar Aleksandar Kascelan. Ca țară membră a UE, România are obligația de a dezvolta cât mai multe contacte cu țările vecine, iar orașele Alba Iulia la fel. Consider că trebuie să fim cât mai multe deschiși la toate colaborările care ne fac cât mai vizibil, iar diplomă externă este o necesitate absolută pentru orice oraș european, nu doar pentru Alba Iulia " , a afirmat, marți, într-o postare pe Facebook, primarul Gabriel Pleșa.

Evenimentul a avut loc de Ziua Culturii Românești

Edilul i-a mulțumit ambasadorului României în Muntenegru, Viorel Ardeleanu, ceremonia oficială având loc cu ocazia desfășurării Zilelor Culturii Românești - eveniment organizat de către Ambasada României în Muntenegru.

"Acest acord va contribui, în timp, la un schimb social, educațional, politic, economic și turistic general între cele două orașe, urmând să luăm de model fiecare dintre cele 2 administrații, modele de bună practică în diverse domenii. Municipiul Cetinje este atestat istoric de 500 de ani, capitală regală a țării, și perlă a turismului istoric pentru țara sa, ceea ce și noi vrem să dezvoltăm și să extindem major la Alba Iulia, în viitor apropiat. ", a mai transmis primarul Gabriel Pleșa.

Alba Iulia, înfrățită cu alte 14 orașe

Din delegația oficială, alături de primar, mai fac parte viceprimarul Marius Filimon și doi consilieri locali, Corina Rotar (PNL) și Bogdan Medrea (PSD).

Citeste si: Primarul unei comune vrea să închidă școlile pentru că nu a primit...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »