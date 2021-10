Potrivit Corriere della Sera, în accidentul aviatic a murit Dan Petrescu, 67 de ani, soția acestuia, Dorotea Petrescu Balzat, 65 de ani, și fiul lor, Dan Ștefan Petrescu, 30 de ani. Sursa citată mai arată că în tragedie a sfârșit și Filippo Nascimbene, 33 de ani, managerul unui start up, soția sa, Claire Stephanie Caroline Alexandrescou, 34 de ani, manager de marketing, și bebelușul lor, Raphael, dar și bunica micuțului. Cea de-a opta victimă este Julien Brossard, un prieten canadian al lui Dan Ștefan Petrescu.

Aeronava efectua un zbor pe ruta Milano - București în momentul în care s-a prăbușit peste o clădire goală de la periferia orașului italian Milano. Totul s-a întâmplat repede, încât martorii spun că nu au auzit decât un zgomot al unui motor care nu funcționa, apoi o bubuitură.

„Eram acasă și am auzit un zgomot surd al unui motor care nu mai mergea. Nu am avut timp să ies să mă uit că dintr-o dată am simțit o bubuitură și am văzut fum peste tot. Un dezastru”, a declarat un bărbat.