Cîțu, despre alianța cu PSD, la congresul PNL

"Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie 'Votaţi PSD'. Niciodată! Cum aş putea? Când PSD este şi va rămâne cel mai mare inamic al Partidului Naţional Liberal? Sunt sincer şi direct, indiferent de costurile politice, aşa că trasez o linie foarte clară. Cât sunt eu preşedinte al Partidului Naţional Liberal, nu vom face alianţă cu PSD. Ne delimităm de acest partid toxic, care a făcut rău românilor. Îl ţinem în opoziţie acum, dar şi după 2024. Şi iarăşi vreau să fiţi foarte atenţi: pe mine nu o să mă vedeţi niciodată în ipostaza de a forţa o moţiune de cenzură împotriva propriului guvern. Suntem liberali, nu facem ca Dragnea! Aceste lucruri le vedeţi la PSD, nu la liberali. Vă spun foarte clar: nu facem compromisuri, ne dezicem de orice are legătură cu PSD", a declarat Florin Cîţu, sâmbătă, la Congresul PNL.

Despre parteneriatul dintre PNL și șeful statului

El a adăugat că aceia care fac compromisuri de genul celor pe care le-a menţionat sunt ipocriţi.

"Au uitat că sunt la guvernare, cu premier liberal, pentru că Partidul Naţional Liberal are un parteneriat puternic cu preşedintele Klaus Iohannis. Acest parteneriat este garantul continuităţii guvernării liberale până în 2024 şi vă spun foarte clar: parteneriatul meu cu preşedintele Iohannis este unul onest. Indiferent de provocările pe care le-am avut, PNL şi Klaus Iohannis, împreună, reprezintă soluţia pentru România", a punctat Florin Cîţu.

Cîțu, acuzat de PSD de o guvernare slabă

Premierul a menţionat că, pe lângă PSD, este acuzat şi de foştii colegi de coaliţie de slaba guvernare.

"Am fost acuzat, în special de PSD, dar mai nou şi de foştii colegi de coaliţie, alături de unii colegi din PNL, de multe lucruri: că prăbuşesc economia, că nu finanţez sănătatea, educaţia, apărarea, că nu avem vaccin, că avem prea mult vaccin, prea puţin vaccin, că nu avem restricţii sau că închidem economia. De fiecare dată am demonstrat contrariul, am făcut ce am promis şi am făcut bine. Şi nu o spun eu, o spun cifrele oficiale. Am fost acuzat că anul acesta nu vom aproba PNRR-ul. Luni aprobăm PNRR, la finalul anului avem primii bani pentru investiţii. Am fost acuzat că nu mă interesează dezvoltarea românilor, dar am aprobat PNI pentru români, indiferent care au fost riscurile pentru mine. Dragi colegi liberali, aceste alegeri nu sunt despre mine sau despre Ludovic Orban, sunt despre viitorul Partidului Naţional Liberal, pe scena politică, acum şi după 2024, când vom avea patru rânduri de alegeri împotriva PSD. Iar eu sunt cel mai mare inamic al PSD, sunt singurul care poate asigura victoria PNL în 2024", a susţinut Cîţu, potrivit Agerpres.