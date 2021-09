Iohannis, despre menținerea școlilor deschise cu prezență fizică

"Și în acest an reînceperea anului școlar are loc, din păcate, tot sub spectrul pandemiei, tocmai de aceea menținerea școlilor deschise cu prezență fizică depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, respectarea normelor sanitare și vaccinarea fiind esențiale" , a spus șeful statului, la ceremonia de deschidere a noului an școlar la Liceul Tehnologic "Carol I" din comuna Valea Doftanei.

El a mulțumit elevilor, cadrelor didactice și părinților pentru eforturile semnificative făcute în toată această perioadă dificilă, generată de pandemia de COVID-19. Președintele Iohannis a precizat că a ales că participe la deschiderea noului an școlar la Liceul Tehnologic "Carol I",

"Sunteți un exemplu care arată că educația poate fi de calitate, fără a intra în coliziune cu obiectivul privește egalitatea de șanse a elevilor, indiferent de mediul din care provin" , a spus Iohannis.

Proiectul "România Educată"

Șeful statului și-a exprimat speranța ca model Liceului Tehnologic 'Carol I' și altor școli similare să devină în anii următori un exemplu național și un imbold pentru comunitățile din întreaga țară. El a subliniat importanța proiectului "România Educată", arătând că investigația în cariera didactică este un pilon important al acestuia.

"Nu este corect să cerem cadrelor didactic să se adapteze la lume în continuă schimbare fără a le ajuta să se pregătească în acest sens. Formarea inițială, într-o lume aflată într-o rapidă schimbare, este insuficientă. Mă bucur să observ că, din fericire, în comunitatea dvs. ideea de a învăța pe parcursul întregii vieți a trecut de la stadiul de slogan la practică. Salut că sunt profesori de la Liceul Tehnologic 'Carol I' au ocazia să participe la formări și schimburi de experiență cu parteneri din alte state europene. Facilitarea accesului la programul de formare a cadrelor didactice contribuie, alături de investigații în infrastructură și în dotări, creșterea calității educaționale și a experiențelor educaționale mai bune pentru elevi " , a afirmat Iohannis.

Iohannis va susține un management educațional profesionist în școli

Șeful statului a indicat și că odată cu finalizarea Raportului "România Educată" și-a asumat deziderat de a susține un management educațional profesionist, bazat pe responsabilitate, capabil să dezvolte și să inoveze.

"În acest an școlar, în care se organizează concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director în unități de învățământ, îmi doresc să se identifice acele insule de excelență, precum acesta este liceul dvs. poate transforma o comunitate școlară. De aceea, cred că avem o singură șansă pentru ca toate școlile din România să se dezvolte - competiția pe bază de meritocrație, pe care doar un concurs pentru funcții de conducere organizat corect, transparent și profesionist sau poate asigura ", a spus Iohannis.

Șanse pentru a schimba radical mediul școlar românesc

El a mai afirmat că, prin implementarea Proiectului "România Educată" și cu sprijinul alocărilor record prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, România are șansa unică de a transforma radical mediul școlar, menționat Agerpres.

"Există oportunitate istorică de a realiza lucruri de amploare, amânate de decenii, precum dotarea laboratoarelor școlare, măsuri concrete pentru a preveni abandonul școlar, susținerea învățământului profesional dual sau digitalizare administrativă școlare. Cu parteneriate solide, cu dedicare din partea cadrelor didactice, cu un management curajos și deschis spre modernizare și cu elevi pregătiți pentru viitor, școli precum cea în care ne aflăm astăzi vor contribui în mod decisiv la construirea 'României Educate', o țară în care acces la învățământul de calitate este asigurat tuturor " , a spus Iohannis .

La eveniment a participat și ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.