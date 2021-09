Noul an școlar a început luni, 13 septembrie, și va avea 34 de săptămâni, împărțite în două semestre. Prima zi de școală este marcată prin festivități, care vor avea loc în toate colegiile, liceele și școlile gimnaziale, cu respectarea restricțiilor sanitare. Evenimentele nu pot depăși o oră și jumătate, iar toți participanții trebuie să poarte mască de protecție. Este al doilea an la rând când școala începe în vremuri de pandemie. Bilanțul cazurilor de COVID-19 a depășit 2.000 de cazuri pentru a șasea zi la rând și este aproape dublu comparativ cu cel înregistrat în urmă cu un an.