Târgul Naţional al Mierii, pe platforma apicolă din Băneasa

Scopul Târgului Naţional al Mierii este de a promova apicultura şi consumul de miere în rândul românilor, reprezentând de altfel şi "o gură de oxigen" pentru apicultori din punct de vedere al valorificării producţiei.

"Vom organiza Târgul Naţional al Mierii, în perioada 10-12 septembrie a.c., pe platforma Institutului de Cercetare şi Dezvoltare pentru Apicultură din Băneasa, în condiţii de siguranţă: purtarea măştii, distanţare, verificarea temperaturii la intrare. Târgul va avea aceeaşi intensitate şi amploare ca şi evenimentele similare organizate înainte de pandemie. Ne aşteptăm la peste 100 de producători, mai ales că standurile sunt deja plătite. Apicultorii şi-au dorit acest târg, pentru că la noi o mare problemă este valorificarea producţiei. Chiar dacă facem mai puţin - 50% faţă de un an normal - şi această producţie o vindem sub preţul pieţei. Este o bătaie de joc, iar târgurile sunt şi pentru apicultori o supapă, o gură de oxigen, mai ales că nu am făcut un târg de aproape doi ani, nici în Bucureşti şi nici în ţară, din cauza Covid", a declarat recent pentru AGERPRES preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea.

Locul 4 în Europa la producția de miere

România produce, în medie, 22.000 de tone de miere anual, clasându-se pe locul patru în Europa, iar efectivele estimate sunt de aproximativ 1,47 de milioane de familii de albine.

La nivel naţional, sunt înregistraţi în jur de 40.000 de apicultori, peste 60% dintre aceştia fiind membrii ACA, cu un efectiv de circa 1 milion de familii de albine.

Citeste si: 6 moduri de a vă salva mâinile uscate în condiții casnice

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »