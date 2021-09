IAA Global Conference ”Creativity4Better” a ajuns la a 5-a ediție. Pe 27 & 28 octombrie vor urca pe scena virtuală speakeri de renume mondial, lideri global în domeniul lor de activitate, care vor da acum exact în creativitate, în încercarea lor de a face lumea un loc mai bun pentru toți. Evenimentul se va desfășura în format virtual și va putea fi urmărit online de către toți participanții.

Tema de anul acesta este ”The Value of Bravery” - ne dorim să celebrăm curajul profesioniștilor și ceativilor din marcom care ne vor demonstra acest lucru a-ți asuma riscuri de afaceri și creative, a avea o poziție în comunitate, a inova.

Totodată, anul acesta trecem dincolo de Calea Lactee cu inspirația oferită în cadrul conferinței și nu, nu este doar o figură de stil. Am extins domeniile de la creativitate la finanțe, de la astrofizică la Inteligență Artificială, de la sustenabilitate la neuroștiință și psihologie. Toate acestea în legătură directă cu industria marcom.

Dar iată care sunt unii dintre speakeri remarcabili de anul acesta:

Sir John Hegarty - Founder, Creative @ Bartle Bogle Hegarty (BBH) and The Garage Soho, cu o experiență care se întinde pe șase decenii, timp în care a lucrat cu branduri precum Levi's, Audi, Boddingtons, Lynx, British Airways și Johnnie Walker . De asemenea, Sir Hegarty a fost partener fondator al Saatchi și Saatchi, în 1970.

Dr. Aurora Simionescu – Astrophysicist @ Netherlands Institute for Space Research (SRON), a primit recent bursa „Women In Science Excel” din partea către Organizației Olandeze pentru Cercetare Științifică. Înainte de aceasta, a petrecut cinci ani la Institutul de Științe Spațiale și Astronautice ale Agenției Japoneze de Explorare Aerospațială și patru ani ca cercetător postdoctoral Einstein NASA la Universitatea Stanford.

Tom Kelley – Partner @ IDEO, practică inovația în fiecare zi. Abilitatea sa de a promova o cultură a creativității în companiile cu care lucrează l-a făcut una dintre cele mai iubite figuri în inovație. Tom este președintele D4V Design For Venture, o firmă de capital de risc cu IDEO. Cartea actuală a lui Tom, ”Creative Confidence” este un adevarat succes; în prima săptămână de la lansare a fost deja printre cele mai bine vândute cărți de afaceri din SUA.

Dr. Matthew Walker este fost profesor de psihiatrie la Harvard Medical School și în prezent este profesor de neuroștiințe și psihologie la Universitatea din California, Berkeley. De asemenea, este fondatorul și directorul Centrului pentru Știința Somnului Uman de la Universitatea din California, Berkeley. Dr. Walker este autorul bestseller-ului New York Times, Why We Sleep, care a fost selectat recent pentru prestigiosul festival Sundance Book Festival.

Claire Miller – Global Head of Strategy @ The LEGO Agency, THE LEGO GROUP, este un strateg premiat, cu 25 de ani de experiență, timp în care a ajutat brandurile să joace un rol semnificativ în viața oamenilor. Stăpânită de o curiozitate nestăvilită despre oameni, culturi și mărci, Claire a modelat soluții strategice pentru unele dintre cele mai de succes branduri mondiale din lume, lucrând pentru BMP DDB și McCann Worldgroup. Astăzi, Claire lucrează la poate cel mai iubit brand din lume, LEGO, coordonand toata strategia globala de comunicare pentru brandul LEGO.

David Haigh – CEO & Founder @ Brand Finance, s-a calificat drept expert contabil la Price Waterhouse la Londra. A lucrat în managementul financiar internațional, apoi s-a mutat în sectorul serviciilor de marketing, mai întâi ca director financiar al companiei creative și apoi ca director financiar al WCRS & Partners. În 1996 a înființat Brand Finance, care a devenit cea mai importantă agenție de consultanță financiară de brand, din lume.

Blake Harrop – Managing Director @ Wieden+Kennedy Amsterdam și director general al biroului agenției din Amsterdam, unde printre clienții săi se numără Nike, Samsung, Facebook și Montblanc. A fost alături de W + K de zece ani și a condus anterior birourile lor din Tokyo și Shanghai. Înainte de W + K, a petrecut trei ani în Coreea de Sud, conducând echipa globală de marketing digital Samsung Mobile.

Thecla Schaeffer - Marketing Magic Maker / Chief Marketing Officer @ Tony's Chocolonely - are un CV la fel de colorat precum coafura ei. În domeniul profesional acoperă un spectru complet, de la absolvent de psihologie cum laude, până la strategie publicitară ori CMO pentru G-Star RAW și Accell Group. Pentru unul dintre proiectele G-Start a ajutat la realizarea de blue jeans din plastic reciclat din ocean, iar colaborarea cu Pharrell Williams este un alt proiect cu care se mândrește. Pentru Tony's Chocolonely lucrează din septembrie 2019 și pune cu succes umărul la misiunea globală a companiei: să schimbe lumea cu ajutorul ciocolatei.

Jaime Robinson - Co-fondator și Chief Creative Offer @Joan Creative a câștigat nenumărate premii, printre care trei Grand Prix-uri la Cannes și un Emmy pentru “Outstanding New Approach” în Entertainment. Jaime a fost onorată ca una dintre cele "100 Most Creative People in Business,” de către Fast Company, a făcut parte dintre cele"40 Under 40,” la Ad Age's și a fost numită între cele "50 Creatives Whose Brilliant Ideas and Beautiful Craft Will Make You Jealous." de către AdWeek.

Adam Harris - Global Head, Brand Partnership Studio @ Twitch - a fost numit printre primii 100 de marketeri digitali din lume din lista Drum Digerati 2019 și a făcut parte din lista #Influencer50 a celor mai strălucite minți din marketingul global de influență și a luat premiul „Leader In Sport” sub 40 de ani. Suntem pregătiți să fim inspirați de un lider creativ premiat, cu o experiență media globală de 18 ani în domeniile jocurilor, sportului și divertismentului.

Sébastien Pellion - Head of Social Impact and Sustainability Glovo - este expert în dezvoltare durabilă și impact și deține o licență în politici publice de la SciencesPo (Franța) / Universitatea Ottawa (Canada). În prezent, Sébastien, în calitate de Manager de Sustenabilitate la Glovo, conduce departamentul de impact social, o echipă responsabilă de impactul pozitiv al Glovo, prin intermediul unui model de creștere responsabil pentru societate și ecologic pentru companie.

În plus, anul acesta punem accentul pe antreprenoriatul românesc, iar pe una dintre scenele secundare vor putea fi urmărite prezentări ale antreprenorilor români care au avut idei ingenioase în ultimii 2-3 ani.

Vă invităm să-i întâlniți pe toți acești extraordinari speakeri și să vă rezervați un loc în primul rând virtual pe https://www.creativity4better.com/

Tot acest content extrem de valoros este disponibil în cadrul Conferinței Globale IAA #Creativity4Better la un preț extraordinar de doar 135 euro (+TVA + ticketing fee) pentru membrii IAA.

Vă așteptăm pe 27 & 28 octombrie, pentru două zile intense de conferință!

