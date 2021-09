Iasmina Dinu venise în vizită la rude, cu gândul de a-și lua „la revedere”, după ce își petrecuse vacanța de vară la țară, urmând să plece în Anglia, pentru a începe școala. Locuia peste hotare cu părinții de ceva vreme. În seara fatidică, micuța s-a așezat lângă străbunica, la poartă. La un moment dat, o mașină a intrat pe contrasens, a mers în zig-zag, spun martorii, și le-a omorât. Atât copila, cât și bătrâna, au pierit pe loc. Un vecin care se afla în zonă în momentul impactului a fost rănit, dar bunicii Iasminei au scăpat nevătămați.

Fetița era vedetă în zonă pentru că participase la mai multe concursuri de muzică populară și apăruse și în repetate rânduri la televizor. Șoferița în vârstă de 30 de ani a obținut permisul în urmă cu trei săptămâni, după ce a picat examenul auto de șapte ori.

Pe mașina implicată în accident apare semnul începătorului. Ea a susținut că autovehiculul său a făcut pană și astfel a pierdut controlul volanului. Martorii au povestit însă că tânăra ar fi pătruns cu o viteză de peste 100 km/h pe uliță. Strada era neasfaltată, astfel că viteza potrivită pentru a circula ar fi de 20 de km/h, să nu-ți distrugi automobilul.

„Viteză exagerată. Nici pe autostradă n-am văzut aşa viteză. Noi am fost acolo pe piatra aia. Fata a fost în poartă. Mama a fost pe un scăunel lângă piatră”, a declarat Virgil Dănănaie, bunicul Iasminei, pentru Observator.

„Aici am stat. Aici am stat eu, aici a stat aia bătrână şi colo a stat fata. Colo a stat mamaie-sa şi colo tataie-su. Şi când am văzut-o la porţile alea departe: "Bă, cine e nebunul ăsta de merge aşa cu maşina asta pe aici şi când a ajuns la 50 de metri, la magazinul ăsta, "Bă, fii atent, că asta pierdu controlul la volan! A intrat colo şi fără frână, fără nimic, direct în noi aici”, a spus vărul bunicului.