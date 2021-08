Tot mai mulți români au facturi de infarct la energia electrică. O familie s-a trezit că are de plată 28.000 de lei pentru curentul consumat într-o lună. În altă situație, o bătrână a fost întâmpinată de suma de 9.000 de lei pentru un apartament cu două camere. Zeci de reclamații se îndreaptă zilnic către comisarii de la Protecția Consumatorului. Specialiștii au demarat deja mai multe controale.

Energia electrică, din ce în ce mai nedreaptă. O familie a avut de achitat o factură de 28.000 de lei pe o lună

O doamnă s-a trezit că datorează furnizorului de energie 9.389,39 lei, aproape 2000 de euro, factură pe care o numește „credit fără dobândă”. În plus, aceasta a primit la scurt timp și notificare pentru deconectare, deoarece nu a plătit toată factura. După o discuție cu furnizorul, nota de plată a fost modificată, iar femeia a avut de plată numai 425 de lei. Dar nu numai aceasta s-a prezentat în fața specialiștilor pentru a schimba sumele colosale de pe factură, ci și alți zeci de români.

Pe de altă parte, chiar și comisarii de la Protecția Consumatorului confirmă că sunt tot mai multe cazuri de acest fel: „descoperim și situații în care consumatorul este indus în eroare prin practici comerciale incorecte, respectiv oferta și materialele promoționale sunt de 200 de lei, în realitate, factura are un preț de 500 de lei. De o lună jumătate am emis o decizie de încetare a acestei practici incorecte și am sancționat acest agent comercial cu amendă de 20.000 de lei”, a declarat Sorin Susanu, comisar regional ANPC, la Kanal D.

Șocul însă vine acum. O familie din Alba Iulia a primit, la final de lună, o factură de 27.808,13 lei. Până și furnizorul susține că este vorba despre o eroare: „Din cauza unei anomalii pe lanțul de facturare și în sistemul informatic, factura în cauză a fost transmisă automat, în mod eronat, către client. Compania Electrică Furnizare a luat decizia de a storna factura până la clarificarea modului de funcționare a întregului lanț de facturare, inclusiv a controlului de la locul de consum în cauză.”

Citeste si: Facturi duble fără explicații. Prețurile de la gaz și energie...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »