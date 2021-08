Mai mulți tineri au început să fumeze în timpul carantinei

Potrivit unui nou studiu realizat de cercetătorii britanici, în timpul pandemiei numărul fumătorilor în rândul tinerilor a crescut considerabil, informează BBC.

În Anglia s-a înregistrat o creștere a numărului de persoane fumătoare cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, de la 21,5% la 26,8%. Mai exact, aceasta rezumă o creștere cu aproximativ 652.000 de tineri, conform Cancer Research UK. Studiul a fost realizat cu ajutorul chestionarelor lunare, înainte de începerea carantinei și în timpul acesteia.

Există însă și tineri care pe timpul carantinei au ajuns la concluzia că trebuie să facă o schimbare sănătoasă în viața lor. Persoanele cu vicii au decis să opteze pentru un stil de viață sănătos și echilibrat. În același timp, și numărul persoanelor care s-au lăsat de fumat a crescut.

Campanie pentru tinerii britanici de a renunța la fumat

„Prima carantină a fost fără precedent, a schimbat viața de zi cu zi a oamenilor. Am constatat că mulți fumători au profitat de această ocazie pentru a se opri, ceea ce este fantastic. Cu toate acestea, carantina a fost, de asemenea, o perioadă de stres pentru mulți oameni și am văzut că rata fumatului și a băutului a crescut printre grupurile cele mai afectate de pandemie. Este important să urmărim cu atenție modul în care aceste rate evoluează în timp, pentru a oferi ajutorul adecvat oricui are nevoie,” a spus Dr. Sarah Jackson, cea care a condus studiul, de la University College London.

Guvernul britanic a lansat o campanie, Smokefree 2030, care are drept scop ca până în anul 2030 să-i ajute pe cetățeni să renunțe la fumat.