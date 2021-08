Târgu Jiu: Inginer înregistrat în timp ce le cere angajaţilor să „umfle“ consumurile la apă

În înregistrarea audio mai multe persoane discută despre facturile de apă din Târgu Jiu și din localitățile din jur. Inclusiv inginerul Tobă al companiei de apă-canal spune: „Bagă-le, măi, 10 metri în plus, că nu contează. 10 metri în plus! Nu se cunoaște nimic! Spunem că a fost o eroare de citire. O eroare de ceva! Tu nu că bagi, tu rupi!”.

„Eu cu Suciu i-am umflat la fiecare scară de i-a luat dracii! Le-am tot băgat: 2, 3, 5 metri”, afirmă un lucrător.

Șeful continuă argumentând că trebuie să se ajungă la o valoare de consum uriașă, indiferent de ce se întâmplă în realitate: „Trebuie să aduc 400.000 de mii (n.r. de metri cubi) luna asta! Asta-mi place, când vine omul: păi, de ce am eu 100 de metri?! Păi, când a venit omul la tine și tu n-ai vrut să-i deschizi! Băgați-le, înfundați-i! Și 200, și 300 de metri!”

Nici consumatorii casnici nu sunt „iertați”: „De ce vă zic eu la case? Mă duc pe Petreşti, pe Panduraş, peste tot. Se vede unde udă. Cam toţi sunt la fel, udă de-i găseşte boala rea, te duci la el, are o cişmea, indică doi metri cubi. Dar el udă toată seara. Are un branşament, ceva. Şi fu..-i mama lui, trebuie să-i bagi ăluia”.

Reprezentanții companiei recunosc faptul că înregistrarea este autentică și menționează că e din 2019. Traian Pătrșcoiu, directorul Aparegio, a completat și că inginerul respectiv a fost înlocuit din funcția pe care o deținea: „Sunt făcute în anul 2019. Am ştiut de ele de atunci şi am luat măsuri de atunci. El este un lucrător bun dar cu limbajul stă mai rău, şi cu utilizatorii şi cu subalternii şi i-am sus că are nevoie de o perioadă de reacomodare cu locul de muncă şi nu mai este şef la Canal. Au fost discuţii de operativă. Nu a plătit nimeni apă în plus la Aparegio”.



Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Gorj a dispus efectuarea de verificări în acest caz.







Cele mai mari tarife

Cele mai mari tarife pentru apă și canalizare le găsim în Cluj (12,26 lei/m3), Constanța (10,68 lei/m3) și Neamț (10,27 lei/m3), iar cele mai mici facturi sunt plătite de cei din Bihor (6,53 lei/m3), București (6,44 lei/m3) și Prahova (4,54 lei/m3). Diferențele sunt făcute de relief și de distanța față de resursele de apă.