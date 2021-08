Corp armonios, salariu mai mare - arată un studiu realizat de cercetătorii americani

Oamenii de știință de la Universitatea Iowa au realizat studiul cu pricina pe un eșantion de 2400 de persoane. Ei au descoperit o legătură între forma corpului angajaților și salariul lor. În timp ce la femei diferența o face numărul de kilograme, la bărbați înălțimea este un factor decisiv. Socialogii confirmă realitatea enunțată în analiza americanilor.

„Dacă întrebi oameni de afaceri din România, o să-ți spună că o secretară frumoasă poate să aducă, în raport cu partenerii, un impact: îi face să zâmbească. Are o relevanță în psihologia noastră. Pe de altă parte, femeia politician din România care este? Cea frumosă, nu? Udrea. Ea a câștigat vizibilitate pentru că era frumoasă, nu pentru că era un politician iscusit”, a explicat sociologul Ciprian Necula.

Totuși, rămâne o formă gravă de discriminare. Dar concurența există și între sexele opuse. Potrivit Comisiei Europene, femeile sunt mai prost remunerate decât bărbații, muncesc mai mult în gospodării și au mai greu acces la funcții de conducere. Dintre țările Uniunii Europene, România se află pe locul 25 în ceea ce privește egalitatea de gen. După noi sunt Slovacia, Ungaria și Grecia.

Trei indici globali surprind din unghiuri diferite egalitatea dintre femei și bărbați sau inechitățile de gen și anume:

1. Indicele Institutului European de Egalitate de Gen (Gender Equality Index) măsoară:

a) Rata de angajare cu normă întreagă;

b) Femei în poziție de Ministru sau membre ale Parlamentului;

c) Accesul la servicii medicale;

d) Persoanele aflate în risc de sărăcie, diferențe dintre bărbați și femei;

e) Îngrijitorii fără remunerare pentru copii, nepoți, persoane în vârstă.

2. Indicele Antreprenoriatului Feminin Mastercard (The Mastercard Index of Women Entrepreneurs) a urmărit în 2020:

a) Impactul pandemiei COVID-19 asupra participării femeilor în muncă, antreprenoriat și managementul afacerilor;

b) Incluziunea financiară a femeilor, precum și rata de înrolare în cadrul educației terțiare;

c) Ecosistemul antreprenorial și ușurința derulării afacerilor.

3. Indicele Global al Decalajelor de Gen, al Forumului Economic Mondial (The Global Gender Gap, World Economic Forum) care urmărește:

a) Participare economică și accesul la oportunități;

b) Accesul la educație;

c) Sănătate și supraviețuire;

d) Reprezentativitate politică.