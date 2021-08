Un polițist de la Rutieră a fost prins drogat la serviciu

Omul legii tocmai intrase în tură și se pregătea de un control pe DN1 între București și Ploiești. Colegii săi l-au testat cu aparatul Drug Test și acesta a ieșit pozitiv pentru cocaină. Surse din cadrul poliției prahovene susțin în presă că bărbatul neagă faptul c-ar fi consumat substanțe interzise, ba chiar insistă că ar fi ingerat suplimente alimentare care ar fi bulversat rezultatul aparatului.

Acesta nu poate fi trimis în judecată pentru că nu a fost prins cu droguri asupra sa, dar poate fi sancționat de superiorii săi, în cazul în care agentul nu demonstrează că suplimentele alimentare menționate ar fi influențat rezultatul aparatului Drug Test, lucru care ar fi un precedent pentru șoferii care au fost testați cu același aparat.

„La data de 18 august a.c., în urma efectuării unor activități de verificare a polițiștilor, pentru unul dintre aceștia, la testarea cu aparatul Drugtest, s-a înregistrat rezultat pozitiv. Având în vedere acest aspect, IJP Prahova a transmis o informare către BCCO Ploiești, în vederea continuării verificărilor, conform competenței”, se precizează în răspunsul IPJ Prahova, conform ziarulincomod.ro.

Reacția superiorilor



Ancheta a fost preluată de DIICOT şi BCCO.

Semnal de alarmă

Președintele FNA și al CIADO România, Gigen Lazăr, a declarat că situația în ceea ce privește lipsa de implicare a autorităților în acest fenomen este alarmantă: „Nu obosesc pentru ca ma implic, obosesc pentru ca cei responsabili sunt opaci, indiferenti si inerti. Nu avem, nu putem, trebuie sa. Agentia are doua centre terapeutice inchise in care s-au investit milioane de euro si nu pot functiona pentru ca nu sunt bani pentru salariile specialistilor, personal auxiliar, utilitati etc. De ce nu sunt bani? Simplu nu intereseaza pe nimeni sa functioneze.

Cum gandesc majoritatea celor responsabili din institutiile responsabile? Simplu! Niste drogati. Si cand te gandesti ca ei isi iau salariile pentru ca exista 'niste DROGATI', acei oameni de care ei trebuie sa aiba grija. Domnule ministru Lucian Bode sunteti detinatorul portofoliului ministerului ce raspunde de consilierea si tratarea dependentilor. Stiu, ciudat ca internele sa faca asta, dar cum suntem total atipici ca stat, suntem inca comunisti si cu gandire de militieni, ca abordare a problematicii drogurilor, inteleg ca este greu, dar societatea nu traieste si evolueaza cu mentalul celor responsabili, traieste real in secolul XXI si situatia trebuie rezolvata.”