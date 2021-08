Mama gemenilor care au căzut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești este cercetată penal pentru ucidere din culpă

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ploiești au dispus începerea urmăririi penale pe numele mamei gemenilor, pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Aceasta a fost audiată miercuri în calitate de suspect. Anchetatorii au ajuns la concluzia că micuții ar fi murit din cauza neglijenței mamei, care i-a lăsat nesupravegheați. Copiii s-ar fi urcat pe un corp de mobilă din camera în care se aflau singuri și ar fi căzut de la etajul 10 pe geam.

Femeia s-a apărat și a menționat anterior decizie oamenilor legii că anchetatorii i-ar fi spus să stea liniștită fiindcă nu are vină. În plus, dădea vina pe amica sa, Alina, care s-a aflat în casă în seara fatidică, și că ea i-ar fi împins pe geam. Până acum, prietena sa nu are nicio calitate în dosar și nu există probe care să îi indice vinovăția.

„La data de 18.08.2021 s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de mama minorilor decedaţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, aceasta fiind audiată în calitate de suspectă în cauză.

Din probele administrate în cauză până în prezent a rezultat la data de 11.08.2021, minorii în vârstă de doi ani, fiind lăsaţi nesupravegheaţi de către mama lor, s-au urcat pe un corp de mobilier din apropierea ferestrei dormitorului şi s-au precipitat de la etajul 10 al imobilului unde locuiau, rezultând decesul acestora”, se precizează într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, citat de Digi 24.

Gemenii au căzut de la etajul 10 al unui bloc din municipiul Ploiești în seara zilei de 11 august. Micuții s-au prăvălit în gol, iar medicii sosiți la fața locului nu i-au mai putut salva. În acest timp, mama lor făcea live pe Facebook, arată chiar imaginile disponibile pe internet. Aceasta și-a continuat activitatea în mediul online și pe fundal de sirene, până când polițiștii i-au bătut la ușă.