1. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. – Cei slabi nu pot să ierte. Iertarea este însușirea celor puternici. -Mahatma Gandhi

2. When life shuts a door… Open it again. It’s a door. That’s how they work. – Când viața îți închide o ușă… deschide-o iar. Este o ușă, pentru asta a fost făcută.

3. Each of us is born with a box of matches inside us but we can’t strike them all by ourselves. – Fiecare din noi se naște cu o cutie de chibrituri înăuntrul nostru, dar nu le putem aprinde pe toate singuri. -Laura Esquivel

4. Life has no remote. Get up and change it yourself. – Viața nu are telecomandă. Ridică-te și schimb-o de unul singur.

Citeste si: Top 30 cele mai frumoase citate despre viață pentru dezvoltarea...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

5. Purpose is an incredible alarm clock. – Să urmărești un obiectiv e ca și cum ai avea un ceas cu alarmă incredibil de bun.

6. I love the smell of fresh ambition in the morning. – Iubesc mirosul ambiției dimineața.

7. What you do today can improve all your tomorrows. – Ce faci astăzi poate să îți îmbunătățească toate zilele care urmează. – Ralph Marston

8. A yawn is a silent scream for coffee. – Căscatul este un strigăt mut după cafea.

Citeste si: Citate care fac drumul spre succes mai usor

9. I like my coffee black and my mornings bright. – Îmi place cafeaua neagră și diminețile luminoase. -Terri Guillemets

10. Be gentle with yourself, you’re doing the best you can. – Fii blând cu tine, faci tot ce poți.

11. Some people feel the rain, others just get wet. – Unii oameni simt ploaia, alții doar simt că sunt udați de ploaie. -Bob Marley

12. To a great mind, nothing is little. – Pentru o minte remarcabilă, nimic nu este nesemnificativ. -Sherlock Holmes

Citeste si: 5 citate motivationale care te vor transforma intr-un optimist

13. Love all, trust a few, do wrong to none. – Iubește-i pe toți, ai încredere în câțiva, nu face rău nimănui. -William Shakespeare

14. Embrace the glorious mess that you are. – Îmbrățișează harababura glorioasă care ești.

15. Happiness is the best makeup. – Fericirea e cel mai bun machiaj. -Drew Barrymore​

16. Good food = Good mood – Mâncare bună = Stare interioară bună

17. Successful people are not gifted; they just work hard, then succeed on purpose. – Oamenii de succes nu sunt înzestrați în mod special; doar muncesc din greu și de aceea reușesc.

18. No matter how you feel, get up, dress up, show up and never give up. – Indiferent de cum te simți, ridică-te din pat, îmbracă-te, fă o figură bună și niciodată nu renunța.

19. Difficult roads often lead to beautiful destinations. – Drumurile grele conduc, de obicei, către destinații spectaculoase.

20. A great attitude becomes a great day which becomes a great month which becomes a great year which becomes a great life. – O atitudine pozitivă duce la o zi bună care duce la o lună bună care devine an bun care se transformă într-o viață bună. -Mandy Hale

21. Look for something positive in each day, even if some days you have to look a little harder. – Caută un lucru pozitiv în fiecare zi, chiar dacă uneori trebuie să te uiți puțin mai atent.

22. Every day is a new beginning. Take a deep breath, smile and start again. – Fiecare zi este un nou început. Trage aer adânc în piept, zâmbește și ia-o de la capăt.

23. There are two ways to live: you can live as if nothing is a miracle or you can live as if everything is a miracle. – Sunt două moduri în care poți să trăiești: ca și cum nimic din ce există nu e miraculos sau ca și cum totul este un miracol. -Albert Einstein.

24. Today was good. Today was fun. Tomorrow is another one. – Azi a fost o zi bună. A fost o zi distractivă. Mâine este o altă zi. -Dr. Seuss

25. A secret to happiness is letting every situation be what it is instead of what you think it should be. – Un secret al fericirii este să iei totul așa cum este în loc să te gândești cum ar trebui să fie.

26. To be happy, we must not be too concerned with others. – Pentru a fi fericiți, nu trebuie să fim prea preocupați de alții.

27. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. – Fericirea este atunci când ce gândești, ce spui și ce faci sunt în armonie. -Mahatma Gandhi

33. Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears. – În viață contează prietenii, nu anii; zâmbetele, nu lacrimile. -John Lennon

34. Sometimes having coffee with your best friend is all the therapy you need. – Uneori, o ceașcă de cafea alături de cel mai bun prieten este singura terapie de care ai nevoie.

35. The best memories come from bad ideas done with best friends. – Cele mai bune amintiri se nasc din idei proaste puse in aplicare cu cei mai buni prieteni.

36. Friend – one who listens, doesn’t judge, and somehow makes everything all right. – Prieten este cel care ascultă, nu judecă și datorită căruia totul va fi bine. .

37. There is nothing better than a friend, unless it’s a friend with chocolate. – Nu este nimic mai bun decât un prieten, decât dacă nu este un prieten cu ciocolată. -Charles Dickens.

38. Sometimes the best revenge is to smile and move on. – Uneori cea mai bună răzbunare e să zâmbești și să mergi mai departe.

39. Never give up on the things that make you smile. – Niciodată să nu renunți la ce te face să zâmbești.

40. One smile can’t change the world, but your smile changes mine. – Un singur zâmbet nu poate schimba lumea, dar zâmbetul tău o schimbă pe a mea.