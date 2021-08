12 femei în scaun cu rotile au defilat la o prezentare de modă de la Iași

Douăsprezece femei au defilat la o prezentare de modă de la Iași în scaun cu rotile.

Una dintre modele, Andreea Alexandra în vârstă de doar 21 de ani, se află în scaun cu rotile de la 14 ani. Acum este studentă la Psihologie și își dorește să fie un ajutor pentru alți oameni.

„Eu am avut un accident rutier în urma cu șapte ani, care m-a obligat să mă împrietenesc cu scaunul cu rotile. Când am ieșit prima data afară, după luni de spitalizare, oamenii se uitau la mine ca la ceva necunoscut, ca la o piesă de muzeu. Am înțeles că dacă să stau și o să îmi plâng de milă și o să mă întorc, mereu, după privirile altora, mie nu o să îmi fie bine”, a spus Andreea Alexandra Lichie.

Toate femeile trăiesc o viață normală

Toate cele douăsprezece fete duc o viață absolut normală, au locuri de muncă și chiar afaceri.

Citeste si: Bebeluș gigant născut la Iași. Intervenția medicală a fost una...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

„Au prezentat, cu toatele, un mesaj, poate cel mai puternic, că poți învinge,că poți învinge boala, poți învinge răul, că poți învinge neprevăzutul”, a afirmat Gianina PoroSnicu, avocat.

Primarul de Iași a adresat și el un mesaj și un îndemn pentru oameni.

„Avem victime, moartea nu se uită, accidentul nu se uită. Lipsa infrastructurii crează victime peste tot. E bine să ne uităm la tragediile altora, ca să învățam din ele și să încercăm să ne gândim altfel la mobilitatea urbană”, a declarat Mihai Chirică, primarul Iașiulul.

Cea de-a 25-a ediție a prezentării de modă

În acest an, evenimentul a ajuns la cea de-a 25 ediție, iar organizatorii au ținut să transmită un mesaj special.

Citeste si: VIDEO Doi morți și 17 victime în urma unei explozii a unui autobuz...

„Copiii, încă de la școală, trebuie învățați și trebuie să intensificăm orele de circulație rutieră. Noi știm de ce avem nevoie, de prevenție, educație și drumuri bune, pentru a reduce numărul victimelor accidentelor rutiere și a oamenilor care își sfârșesc viața pe șosele, plecând de acasă poate ca să-și împlinească visurile, pentru ei și familiiile lor”, a menționat Cristina Nichita, creatoare de modă.

Astfel de prezentări se vor organiza și în alte județe din țară.