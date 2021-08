Agresorul ar fi ademenit-o pe fata de 16 ani în apartamentul său ca să o violeze. Adolescenta, care renunțase la școală în urmă cu trei ani, dar se apucase de muncă, încerca să-și găsească un nou serviciu. Victima i-a promis pe rețelele de socializare că o va ajuta. A chemat-o într-o noapte la el acasă pentru a-i oferi detalii despre oferte de serviciu care implică îngrijirea unor bătrâni. Altele îi erau planurile cu fata, susține ea.

Bărbatul i-ar fi cerut adolescentei să întrețină relații intime, iar pentru că a fost refuzat a vrut să o violeze. Speriată, ea a vrut să fugă din casă, dar ușa era încuiată. Ca să se apere, ar fi pus mâna pe un cuțit și l-a înjunghiat. Tatăl celui ucis afirmă că nu crede varianta fetei, argumentând că, după un telefon la Procuratură, a aflat că fiul său era înjunghiat de 16 ori.

Când l-a văzut pe agresor într-o baltă de sânge, tânăra a sunat la 112 și a povestit că l-a omorât pe cel care a încercat să o violeze. Șocată, fata nu a reușit să spună unde se află, dar oamenii legii au localizat telefonul acesteia. Inițial, jandarmii au greșit apartamentul și au spart ușa unei alte locuințe. După o oră de căutări, au intrat la adresa corectă. În acest timp, minora se închisese într-o cameră.

„Am certat-o să nu plece, să se ducă pe drumuri de nebună. S-a apucat de fumat. O fugit, că soţul meu o fugit după dânsa şi a văzut că s-a urcat într-o maşină, ea s-o temut că poate o bate. De unde l-o cunoscut nu ştiu...spune că are un telefon, că are o sumă de bani”, a declarat mama fetei pentru Observator.