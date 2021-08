Polițiștii din Vaslui au pierdut un infractor tocmai când urmau să-l încătușeze

Ionuț Vlăduț Antoce se numește bărbatul de 34 de ani care este căutat de oamenii legii. El este acuzat de tâlhărie calificată după ce împreună cu alți trei indivizi a intrat în casa unui bărbat despre care se aude că ar face contrabandă cu țigări și ar fi furat de acolo 3.000 de lei. Părtașii au fost prinși, dar Antoce a reușit să fugă. S-a ascuns într-o pădure de la marginea unui sat din Vaslui.

Polițiștii l-au depistat, au tras inclusiv focuri de armă asupra lui, dar bărbatul tot a reușit să se facă nevăzut. Pe numele lui există un mandat de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. Rămâne de văzut când va fi prins și dus în spatele gratiilor.

„Instanța admite propunerea de arestare preventivă, formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, în dosarul de urmărire penală 8367/P/2021, cu privire la inculpatul Antoce Ionuţ-Vlăduţ.

Instanța dispune arestarea preventivă a inculpatului, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, pentru o perioadă de 30 de zile, începând de la data punerii în executare a mandatului de arestare. Instanța dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului Antoce Ionuţ-Vlăduţ”, au precizat judecătorii din Iași.

Unul dintre inculpați este un răufăcător notoriu, cu şase condamnări cu închisoare la activ

Daniel Loghin, Leahu Ionuţ Ciocalău și Alin Ionuț Agrigoroaie sunt cei care, alături de Ionuț Vlăduț Antoce, au jefuit o familie din Iași. Alin Ionuț Agrigoroaie mai are șase condamnări pentru infracțiuni. Are două pedepse cu suspendare de câte 3 și 6 luni, pentru infracțiuni silvice, din anul 2006.

Mai are o pedeapsă de 1 ani pentru violare de domiciliu și una de 3 luni pentru loviri și alte violențe, din 2007, cu suspendare. Individul are din 2015 și o condamnare de 1 an și 3 luni pentru conducere sub influența alcoolului și 1 an și 5 luni pentru furt calificat.