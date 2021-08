Mama gemenilor morți la Ploiești, primele declarații după tragedie

Andreea Rahoveanu, mama gemenilor, a apărut pentru prima oară în fața camerei de filmat după moartea șocantă a micuților de doi ani. Ea nu înțelege cum copiii au reușit să se urce pe masă și să se prăbușească de la etajul 10, în timp ce ea era în dormitor, live pe rețelele de socializare. Fuma și asculta manele. Aceasta admite că geamul nu era închis complet, ci rabatat, dar subliniază că nici așa gemenii nu aveau cum să ajungă acolo.

De asemenea, în cadrul unui interviu pentru Kanal D, femeia a recunoscut că mergea frecvent cu cei mici la cerșit, până când i-a luat statul, apoi a decis să practice prostituția ca să aibă ce le pune pe masă îngerilor săi, astfel încât aceștia să rămână lângă ea.

„În zece minute s-a întâmplat totul și atunci, imediat a venit poliția la ușă. Eu am deschis ușa, nu m-a interesat că e poliție, decât atâta tot, mi-a fost frică să deschis ușa când am auzit bușituri, să nu intre cineva peste noi în casă.

Copiii mei nu aveau cum să ajungă acolo, erau mici, i-ați văzut, că i-am născut la 8 luni pe copilașii ăia și am luptat mult cu viața lor!(...) Fac strada de patru luni jumătate. Nu mă duceam eu, în astea patru luni jumătate, dacă am fost de 10-15 ori. Eu înainte cerșeam cu ei, a venit statul să îmi ia copiii. Am zis că mai bine îmi vând trupul decât să ajungă copilașii mei la stat”, a mărturisit Andreea Rahoveanu pentru sursa citată.

Pe de cealaltă parte, Alina, prietena Andreei, era nelipsită din casă, iar în noaptea nenorocirii a fost în apartament. Tânăra afirmă că ea se îngrijea de copiii mai mult decât mama lor.

„Eu le dădeam de mâncare, eu îi spălam, eu...Am avut grijă de ei cinci luni. Ea de băiatul cel mare avea grijă, dar de copiii ăia nu avea grijă, pentru că pe ei nu și i-a dorit, pentru că ei au fost făcuți prin hoteluri. (...) Ea s-a apucat de live, de băutură, de droguri, a băgat copiii în cameră, i-a ținut acolo de la 13.30 până la 20.00, când s-a întâmplat. S-a băgat pe live și a venit poliția la apartament", este versiunea Alinei.

Tot ea susține că Andreea le-a spus polițiștilor când i-au bătut la ușă că ea nu are decât un băiat: „M-am dus eu după aia, m-am uitat în cameră, am tras salteaua în sus și nu mai erau. Era geamul deschis și ea râdea. Mi-a dat și niște mesaje vocale în care mi-a spus că eu am omorât copiii și că merge la pușcărie. Eu vreau să mă duc la detector, să-mi ia amprente, nu știu, să arăt că sunt nevinovată”.