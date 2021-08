Imagini greu de suportat vin în Tulcea. Dimensiunile evenimentului din comuna Smârdan de lângă Dunăre au mai apărut în presă recent, în luna februarie a acestui an, dar au revenit acum în atenția publică din cauza nepăsării autorităților. Anchetatorii au găsit sute de mii de tone de leșuri de oi, porci și vite ascunse an după an, deși ar fi trebuit să fie arse. Pământul și apa din zonă sunt contaminate. Cert este că dezastrul nu ar fi fost posibil fără complici din partea statului. Cei care ar fi trebuit să apere mediul sunt acuzați de abuz în serviciu.