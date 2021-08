Zidaru Cătălin Florin a fost reținut de către polițiști pentru o spargere dată la o casă de vacanță din Drajna, alături de alți doi prieteni. El a fost dus la Judecătoria Vălenii din Munte cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cât aștepta verdictul judecătorilor, le-a cerut oamenilor legii să iasă pentru a fuma.

Imediat ce a ieșit în curtea Judecătoriei, s-a făcut nevăzut. În urma lui a plecat un agent, dar nu a reușit să-l prindă. Din acel moment, băiatul este de negăsit și a fost dat inclusiv în urmărire. Au fost formate echipaje de căutare de polițiști și, de asemenea, la ieșirile din oraș au fost instituite filtre, însă nici până la această oră inculpatul nu a fost prins.

„În data 11.08.2021, in jurul orei 17.00, Zidaru Catalin Florin, in calitate de retinut pentru savarsirea faptelor de furt, violare de domiciliu si distrugere, a evadat de sub escorta Politiei Orasului Valenii de Mumnte din cadrul IPJ Prahova.