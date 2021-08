Un bărbat din București a făcut, cu ajutorul unui detector de metale, cea mai mare descoperire arheologică din viața lui. Într-o pădure din Prahova a reușit să găsească o comoară veche de sute de ani.

„Exact pe drumul de întoarcere spre casă, am dat de un semnal, am zis hai să săpăm și aici să vedem dacă găsim ceva...Și, când am văzut, era o monedă din aur, nu ne-a venit să credem! Nu am știut că este atât de important tezaurul, adică nemaifiind găsit așa ceva în România până acum”, Cristian Cojanu, căutător de comori.