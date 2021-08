De-a lungul anilor, oamenii legii au urmărit toți pașii făcuți până la transfuziile cu pricina. Au bănuit că, pe drum, procedurile stricte au fost încălcate. În vizorul anchetei au fost două asistente, singurele aflate pe tură la acel moment, dintre care una începătoare.

Preotul Dumitru Stăiculescu și o bătrână de 81 de ani - ambii bolnavi de leucemie în formă avansată - au fost transportați la Spitalul Filantropia din Craiova, în același timp cu alți 10 pacienți. În aceeași seară, în jurul orei 18:30, asistentele în cauză au început transfuziile din același lot de sânge. Șase bolnavi au suferit complicații și doar patru dintre ei au supraviețuit, fiind mutați ulterior la Terapie Intensivă.

Reprezentanții pacienților susțin că o asistentă ar fi decongelat sângele în chiuvetă, cu apă fierbinte. La mijloc, însă, ar fi fost mai multe nereguli. Bătrâna, internată odată cu capul bisericesc, a murit la mai puțin de cinci ore de la administrarea transfuziei. Preotul s-a stins după șapte ore.

Cazul părintelui a fost clasat de curând de Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova. Familia, care a contestat soluția, susține că avea încredere ca justiția să releve adevărul. Deși INML Mina Minovici a arătat că sângele fusese deteriorat și nu trebuia transfuzat, lucru care ar fi putut aduce moartea în cazul a doi pacienți, inclusiv Dumitru Stăiculescu, procurorii au apreciat că fapta nu există, dat fiind că nu se poate stabili cu exactitate dacă decesul a survenit din cauza transfuziilor.

„La ora 22.00, cu câteva minute înainte de transfuzie, vorbisem cu el. Mă dusesem să fac niște cumpărături la Auchan. Îi găteam noi, avea nevoie de mâncare fără grăsimi. (...) Unele dintre noi am stat foarte mult timp în spital și puteam vedea lucrurile care le-ar fi scăpat altora. Noi am avut încredere în ei, de asta n-am acționat. Dar vă dați seama dacă era o familie fără posibilități, care nu are habar de mersul justiției?