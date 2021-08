Eugen Stan nu a primit o decizie definitivă, însă sentința nu se va schimba foarte mult după apel. Magistrații de la Judecătoria Sectorului 6 au decis că fostul polițist merită 19 ani de închisoare cu executare pentru faptele sale.

Când a fost trimis în judecată, procurorii au demonstrat faptul că bărbatul a abuzat sexual 18 persoane cu vârste cuprinse între 5 și 38 de ani. El poate ataca în instanță hotărârea oamenilor legii.

Pentru fiecare infracțiune pentru care a fost găsit vinovat, individul a primit pedepse între 2 și 6 ani, în funcție de gravitatea faptei. Ulterior, judecătorii au contopit condamnările și au adăugat un spor.

„In baza art. 38 alin. 1 C.pen. raportat la art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. contopeste cele 14 pedepse aplicate in cauza (o pedeapsa de 4 ani inchisoare, o pedeapsa de 5 ani inchisoare, o pedeapsa de 6 ani inchisoare, 3 pedepse de cate 2 ani inchisoare, 2 pedepse de cate 3 ani inchisoare si 6 pedepse de cate 3 ani si 6 luni inchisoare) in pedeapsa cea mai grea de 6 ani inchisoare, la care se aduga sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv un spor de 14 ani inchisoare, inculpatul Stan Eugen urmand sa execute in final pedeapsa de 20 de ani inchisoare in regim de detentie, " se arata in minuta instantei, consultată de ziare.com.

Bărbatul a devenit ținta autorităților după plângerea făcută de părinții a doi copii, în vârstă de 5, respectiv 9 ani, din Sectorul 6 al Capitalei, abuzați în liftul unui bloc. Anchetatorii au verificat mai multe dosare de agresiuni sexuale comise începând cu 2009 și rămase cu autor necunoscut. Ulterior, au stabilit că fostul om al legii este autorul lor.

„In perioada 2 noiembrie 2009 - 5 ianuarie 2018, inculpatul Eugen Stan a agresat sexual 18 persoane, cu varste intre 5 si 38 de ani, in diferite locuri de pe raza municipiului Bucuresti. Modul de operare al inculpatului viza, in general, urmarirea victimelor in drumul lor spre blocurile in care locuiau, infractiunile fiind savarsite, sub constrangerea exercitata de inculpat, in scara imobilelor sau in liftul acestora", au transmis atunci procurorii.