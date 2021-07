“Viata nu trebuie aratata asa cum este, ci asa cum o vezi in vis.” – Anton Pavlovici Cehov

“Viata este o tragedie atunci cand e privita in prim-plan si o comedie cand o privesti in plan larg.” – Charles (Charlie) Spencer Chaplin

“Oamenii se impart in doua categorii: cei care cauta sensul vietii fara sa-l gaseasca si cei care l-au gasit fara sa-l caute.” – Emil Cioran

“Daca viata n-are nici un tel, daca ne e data numai pentru a fi traita, ca scop in sine, n-avem pentru ce trai.” – Lev Nicolaevici Tolstoi

“Dupa ce am descoperit ca viata nu are nici un sens, nu ne ramane altceva de facut decat sa-i dam un sens.” – Lucian Blaga

Viata omeneasca, ca un munte, are doua coaste: pe une ne suim plini de junie si de nadejde, ajungem pe culmea sa si, in virtutea varstei, mandri de inaltarea la care am ajuns, stam acum un minut; apoi, impinsi de bratul cel puternic al timpului, suntem nevoiti a destinde pe cealalta coasta, care fiind mai repede si mai alunecoasa, iute ne arunca la pamant.” – Gheorghe Asachi