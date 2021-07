Mihaela, mama a trei copii, a plecat sâmbătă de acasă să-și găsească un nou loc de muncă. Interviul l-a avut stabilit undeva în sectorul 4 al Capitalei. Ulterior, la întoarcere, femeia a ales să se îndrepte spre casă pe jos, însă a decis să facă o oprire la intrarea în Parcul Tineretului, unde a fost văzută pentru ultima dată, singură, pe o bancă. Înainte să dispară, a vorbit la telefon cu soțul. Cel din urmă a povestit că a auzit-o înainte cu puțin timp să se întâlnească cu cumnata ei.

„I-am spus că ajung pe la 17:00 acasă, am ajuns la 17:30, apoi am întrebat-o unde e și mi-a spus că e în parc, la Tineretului. I-am zis să vină acasă, mi-a spus că pleacă. Am mai sunat-o după vreo zece minute, mi-a zis că a plecat, apoi s-a întâlnit cu sora fratelui ei, au discutat despre interviu, iar la 19:00 i-am dat din nou telefon și tele fonul era închis”, a declarat soțul femeii la Kanal D.