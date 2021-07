Poliția clarifică „răpirea” fetiței de trei ani din Brăila

În imagini se observă cu fetița plânge și se zbate, încercând să scape de cel care o ține strâns în brațe. Unul dintre călători se întreabă dacă nu cumva asistă la o răpire și surprinde scena în imagini. Între timp, ceilalți stau împietriți, chiar dacă plânsul disperat al fetei răsună în autobuz. Străinul nu pare să fie tatăl ei. Câteva ore mai târziu, imaginile ajung pe internet, unde sunt distribuite masiv de brăileni.

„Se vede clar că nu e fetița lui și nimeni nu reacționează. Răpire în văzul tuturor! Săraca, se vede disperarea pe fața ei/ Fetița este răpită! După cum se comportă, nu este copilul lui!/ Așa ceva? Să fii nepăsător și în fața unui copil?! Doamne fereste!/ În ce lume trăim?! Se vede clar că nu e copilul lui!”, sunt câteva dintre reacțiile oamenilor.

Având aceeași perspectivă despre întâmplare, martorul sună la 112. Până ca oamenii legii să-l identifice pe individ, mătușa presupusei victime dezvăluie pe rețelele de socializare că nu ar fi vorba despre vreo răpire. Bărbatul din imagini ar fi un prieten de familie, iar la mijloc ar fi o neînțelegere.



Femeia a declarat că ea, sora acesteia, bărbatul, fetița și un alt băiețel au fost împreună într-un parc, iar la plecare fiecare a plecat cu câte un copil fiindcă au încurcat autobuzele. Era multă lume în stație și s-au urcat pe rând, a continuat ea.

Polițiștii au interogat-o și pe ea, și pe mama copilei, o tânără de 26 de ani care a declarat că nu va depune plângere pe numele bărbatului. Prin urmare, oamenii nu îl anchetează pe cel din imagini și nu au înștiințat mai departe Direcția pentru Protecția Copilului Brăila.

Cu toate acestea, culmile pe care a ajuns cazul i-au împins pe asistenții sociali să se autosesizeze și să facă o anchetă în familia copilei. Cele două femei și bărbatul locuiesc împreună în aceeași casă.

Poliția:

„In urma verificarilor efectuate de catre politistii braileni a fost identificat minorul, o fetita in vârsta de 3 ani, care in prezent se afla la domiciliu, unde locuieste impreuna cu mama, bunica si matusa, in municipiul Braila si nu a fost victima niciunei infractiuni.

Atat mama fetitei, in varsta de 26 de ani, cat si matusa acesteia, le-au declarat politistilor ca este vorba despre o neintelegere si ca barbatul care apare in imaginile din spatiul public este un prieten de familie apropiat, pe care minora il cunoaste foarte bine.

De asemena acestea au precizat ca in cursul zilei de ieri s-au deplasat impreuna cu barbatul in cauza si cu fratiorul minorei in parculetul din zona Caporal Musat unde toti trei au supravegheat pe cei doi minori.